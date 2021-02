Akelige beelden tonen hoe meisje “onder bed getrokken wordt door geest” (video)

Een doodsbenauwde vader is ervan overtuigd dat zijn dochter werd aangevallen door een “geest” nadat hij de videobeelden van de babyfoon zag. De beelden zien er beangstigend uit, maar toch zijn er ook mensen die een logische verklaring hebben.

Josh Dean geloofde zijn eigen ogen niet toen hij via de babyfoon zijn dochtertje onder haar bed zag verdwijnen. Ze schreeuwde daarbij om hulp en kon achteraf getroost worden. Josh deelde de beelden op TikTok, waar ze al meer dan 10 miljoen keer bekeken werden. “Mijn dochter die onder haar bed getrokken wordt. Mijn vrouw denkt dat ze er zelf onder kroop, maar volgens mij werd ze door iets of iemand meegesleurd”, klinkt het.

Schreeuwende stem

In een andere video komt het meisje haar kamer binnen en weerklinkt er een stem die ‘ga liggen’ roept. Vervolgens wordt ze opnieuw onder haar bed getrokken en begint ze te huilen. In een derde video zien we hoe hetzelfde meisje ligt te slapen en plots naar de achterkant van het bed getrokken wordt.

Paranormale activiteit

Heel wat mensen vrezen dat er paranormale activiteit plaatsvindt in haar kamer. “Het kan niet dat ze huilend om haar mama riep en toch verder onder het bed kroop” en “Ze werd duidelijk getrokken door iets of iemand. Als ik dergelijke beelden zou zien, was ik daar al lang weg met mijn kinderen”, klinkt het onder meer in de reacties.

Gezond verstand

Anderen zijn dan weer wat sceptischer. “Ze begon te wenen omdat ze onder het bed kroop en er niet meer vanonder geraakte. Dat is gezond verstand, mensen” en “Een logische verklaring is dat ze onder het bed kroop omdat er een speeltje onder was gevallen en ze bang was in het donker”, lezen we ook.