Reizen is natuurlijk hartstikke gaaf, maar stiekem niet zo duurzaam. Gelukkig hebben wij 6 tips om duurzamer te reizen tijdens je volgende vakantie en ervoor te zorgen dat je je ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houdt.

Combineer meerdere bestemmingen

Staan zowel Nederland als Duitsland op je lijstje om te bezoeken? Dan is het duurzamer om deze landen te combineren door bijvoorbeeld met een mobilhome op pad te gaan! Door bestemmingen te combineren, maak je in verhouding minder kilometers waardoor je ook minder CO2 uitstoot. Daarnaast is een vliegreis natuurlijk totaal niet duurzaam. Een mobilhome klinkt op het eerste oog misschien ook niet heel milieuvriendelijk, maar wel als je gebruik maakt van deeleconomie door een mobilhome te huren. Je kunt eenvoudig en voordelig een mobilhome huren via Goboony.

Laat geen troep achter

Voor veel mensen is deze vanzelfsprekend, toch laten er nog steeds onwijs veel mensen rotzooi achter tijdens hun reis. Ben je ergens lekker aan het wandelen en kom je onderweg geen prullenbak tegen? Houd je troep lekker bij je tot je wel een mogelijkheid tegenkomt om het weg te gooien. It’s that simple!

Koop lokaal

Door tijdens je reis lokaal te kopen, stimuleer je de lokale economie en dus de lokale bevolking. Twee vliegen in één klap! Kies er de volgende keer dus eens voor om bij een klein restaurantje te eten in plaats van bij een grote keten (is hoogstwaarschijnlijk nog lekkerder ook). Souvenirs meenemen voor het thuisfront? Haal die lekker op de markt of bij zelfstandige winkeliers.

Neem duurzame producten mee

Voor onderweg en op reis zijn tegenwoordig veel duurzame alternatieven te krijgen. Denk bijvoorbeeld eens aan het meenemen van een hervulbaar flesje in plaats van op locatie telkens nieuwe flesjes kopen. Scheelt overigens niet alleen voor het milieu, maar ook voor je portemonnee! Neem ook genoeg shoppers of papieren tasjes mee om je boodschappen mee te doen en skip de plastic tasjes. Trek jij er tijdens je reis vaak op uit, bijvoorbeeld om te gaan hiken? Neem dan lekker je eten in bakjes mee, zodat je geen gebruik hoeft te maken van plastic zakjes.

Ontdek de omgeving op een duurzame manier

Tijdens een vakantie reis je vaak van plek naar plek. Ben je met de auto of mobilhome gekomen of huur je er eentje op locatie? Dan kost dat brandstof. Er zijn gelukkig wel manieren om dat een beetje in te perken. Stel je navigatie eens in op ‘snelwegen vermijden’. Dat scheelt niet alleen brandstof, en daarmee geld, maar laat je meestal ook de toeristische route rijden. Dan zie je nog eens wat! Een andere optie is bijvoorbeeld een elektrische of lichtgewicht mobilhome huren bij Goboony, maar je ook kunt filteren op op mobilhomes met zonnepanelen. Dat is niet alleen een duurzame manier van reizen, maar ook weer eens wat anders.

Ga voor een duurzame verblijfplaats

Op een camping staan is hoe dan ook een duurzamere manier van overnachten dan in een hotel slapen. Daarnaast zijn er ook een heleboel campings die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Denk aan campings die hun water verwarmen met zonnepanelen, gebruik maken van waterbesparende douchekoppen en hun afval goed scheiden: de zogeheten eco-campings. Ook boerencampings of de wat kleinere (natuur)campings die worden gerund door lokale mensen zijn vaak gericht op duurzaamheid.