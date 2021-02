4 boekentips voor Jeugdboekenmaand

Jeugdboekenmaand bestaat 50 jaar! Om dat te vieren komt Iedereen Leest van 1 tot 31 maart met een feesteditie in het thema ‘Lezen is een feest!’. Voor de gelegenheid werd er een bijzonder feestcomité samengesteld, met muzikant Kapitein Winokio, cabaretier Wouter Deprez, cartooniste Niet Nu Laura, illustrator Gerda Dendooven en slam poet Esohe Weyden. Met deze 4 tips krijg je alvast ook jouw kroost aan het lezen. Meer info op www.jeugdboekenmaand.be

1. Pokko heeft een trommel



Als Pokko eindelijk een trommel krijgt, is ze zo gelukkig! Haar ouders worden gek van al dat gedrum en sturen Pokko naar het bos. Ook daar trommelt ze erop los. Andere dieren komen meezingen en meespelen. Waar blijft de rust waar haar ouders zo naar snakken? Een toegankelijk boek voor jonge kleuters over de grote hobby van menig kind: ongeremd muziek mogen maken.

Matthew Forsythe, De Eenhoorn, 2020, € 16,95, 56 p., 3+

2. Veer: Een dag in de zon

Maak kennis met Bob en Nel van De Was! Bobs werkdag begint om 6u30. Hij klimt uit zijn boomhut en maakt zijn machine (De Was) klaar voor gebruik. Na het ontbijt staat de eerste klant al klaar. Het wordt immers een drukke dag voor Bob en Nel, want straks is het feest in Veer en iedereen wil nog even een flinke wasbeurt… In elk boek van deze reeks voor eerste lezers volg je een andere inwoner van Veer. De grappige en speelse illustraties ondersteunen mooi het verhaal.

Stefan Boonen en Jan Van Lierde (ill.), Van Halewyck, 2020, 14,50 euro, 52 p.

6+

3. Het briljante bloemen boek

Geen feest zonder bloemen! In dit informatieve boek vind je alles wat je wil weten over bloemen. Je leest er bijvoorbeeld hoe zaadjes zich verspreiden, welke bloemsoorten er allemaal zijn, waarom sommige bloemen ruiken naar rottend vlees en je leert er ook hoe je zelf bloemen kan planten.

Yuval Zommer, Lemniscaat, 2020, 16,95 euro, 61 p.

4. De jongen, de mol, de vos en het paard

Dit boek is een feest voor oog en geest en valt niet in een hokje te duwen of samen te vatten. Het boek staat vol mijmeringen, wijsheden en filosofische gedachten. De gesprekjes tussen een jongen, een mol, een vos en een paard, bieden troost, houden een spiegel voor en geven levenslessen. Prachtige tekeningen, soms een zwierige lijn, soms helemaal ingekleurd, en een dromerig lettertype maken er een mooi geheel van. Een boek om samen of net helemaal van te genieten.

Charlie Mackesy, Kokboekencentrum, 2020, 20 euro, 128 p., 12+

Meer boekentips op www.jeugdboekenmaand.be.