De Oosterweelverbinding in Antwerpen: er is al heel wat inkt over gevloeid. Een van de mannen die er veel van afweet is wellicht Koenraad Van Regenmortel. Zelf heeft hij een master behaald in de ingenieurswetenschappen Bouwkunde Civiele Technieken en sinds 2014 aan de slag bij Jan De Nul. Met ervaring in het leiden van complexe civiele projecten zet hij vandaag die kennis in als projectleider van de Oosterweelverbinding bij Jan De Nul.

Wat houdt je job juist in?



«Op dit moment ben ik vooral achter mijn bureau te vinden. Met het aanbestedingsteam zijn we druk bezig om op basis van het dossier dat we van hen kregen, een voorstel uit te werken voor de opdrachtgever van het project, Lantis. In deze fase van het project is mijn job dus erg administratief van aard.»



Waarom is een enorm project als de Oosterweelverbinding zo interessant om aan mee te werken?



«Ik houd van de afwisseling die zulke grote projecten met zich meebrengen. Ik vind het altijd heel boeiend om op andere locaties en met andere mensen te werken.»



Waarom zou je andere ingenieurs aanraden om voor dit project te solliciteren?



«Als je een project als de Oosterweelverbinding niet interessant vindt als ingenieur, heb je de foute opleiding gekozen. Het is een van de grootste civiele opdrachten ooit in Vlaanderen, en bovendien binnen een stedelijke omgeving. Er komen dus een heleboel aspecten bij kijken: verkeer, hinder, politiek, buurtbewoners… Die combinatie is heel uitdagend en gaat nooit vervelen.»



Over welke kwaliteiten moeten mogelijke kandidaten zeker beschikken?



«Een project als dit is erg uitdagend en dus niet altijd makkelijk. Je moet zeker goed in team kunnen werken en openstaan voor discussie. Anderzijds is het belangrijk om knopen op tijd en stond door te kunnen hakken. Enige stressbestendigheid is ook noodzakelijk, want alles valt en staat met een goede planning en daar horen nu eenmaal deadlines bij.»



Waarom werk je graag voor Jan De Nul?



«Ik houd van de hands-on mentaliteit van Jan De Nul. En van de afwisseling die het bedrijf me telkens weer biedt in grote civiele bouwprojecten. Niet veel actoren binnen de sector kunnen zo’n projecten als Oosterweel aan, maar Jan De Nul wel.»