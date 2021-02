Havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan samen in zee

Port of Antwerp-Bruges, de fusie tussen de haven van Antwerpen en de haven van Zeebrugge, wordt de grootste containerhaven in Europa. De totale doorvoer bedraagt 278 miljoen ton, aldus beide havens.

De twee belangrijkste havens van Vlaanderen bundelen de krachten. Antwerpen en Zeebrugge smelten samen tot Port of Antwerp-Bruges. Dankzij die nieuwe samenwerking wordt het havenbedrijf het grootste voor containers in Europa. Jaarlijks zal er zo’n 157 miljoen ton passeren. Wereldwijd komt Port of Antwerp-Bruges als containerhaven op de 13de plaats te staan.



Daarnaast wordt de eengemaakte haven met 8 miljoen ton per jaar ook één van de grootste breakbulkhavens van Europa. Ook in rollend materieel haalt Port of Antwerp-Bruges de Europese top: met jaarlijks 18,1 miljoen ton wordt ze de grootste haven voor overslag van voertuigen in

Europa. Daarnaast zal de haven meer dan 15% van de totale doorvoer van gas in Europa voor haar rekening nemen. Port of Antwerp-Bruges mag zich ook de grootste cruisehaven van de Benelux noemen. De totale doorvoer per jaar bedraagt maar liefst 278 miljoen ton.



Goed voor 72.635 jobs



De eengemaakte haven, goed voor in totaal 14.103 hectaren, verenigt 1.300 bedrijven, waarvan 900 in Antwerpen en 400 in Zeebrugge. In totaal zullen 72.635 personen worden tewerkgesteld, waarvan 10.000 in Zeebrugge.



Annick De Ridder (N-VA), havenschepen van Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van het Antwerpse Havenbedrijf, is trots op dit historische akkoord. «Met deze samenwerking zijn we op weg om de wereldhaven van Europa te worden. Zo worden we nog aantrekkelijker voor bestaande klanten, voor nieuwe investeerders en voor alle andere mogelijke stakeholders, en zijn we onbetwistbaar dé economische motor van Vlaanderen», vertelt De Ridder.



Ook Dirk De fauw (CD&V), burgemeester van Brugge en voorzitter van het havenbestuur Zeebrugge, kijkt uit naar de samenwerking. «Samen versterken we onze positie als belangrijkste toegangspoort tot Europa. Zeebrugge is ’s werelds grootste automotive hub en een ervaren state-of-the-art aardgashub. Door onze sterktes te combineren met de kwaliteiten van Antwerpen kunnen we meer én beter doen. Dit is van belang voor onze havengemeenschap, onze stad en onze regio. We creëren een meerwaarde voor de brede samenleving», aldus De fauw.



Inzetten op klimaat



De haven zal ook klimaat hoog in het vaandel dragen. Zo zullen Antwerpen en Zeebrugge samen werken aan een nog efficiëntere en duurzamere organisatie van het goederenvervoer naar, van en in de havengebieden, en nemen ze resoluut het voortouw in de transitie naar een koolstofarmere haven, klinkt het. Op die manier wordt Port of Antwerp-Bruges, naar eigen zeggen, «een wereldhaven die economie, mens en klimaat verzoent».