Zo zorg je ervoor dat je herbruikbare drinkbus fris ruikt

Wie ook maar een beetje bezig is met het milieu, gebruikt al lang geen plastic flesjes meer om water mee te nemen voor onderweg. Elke zichzelf respecterende hipster heeft dus een metalen, herbruikbare waterfles om zichzelf gedurende de dag te hydrateren. Het enige nadeel? Na verloop van tijd kan dat ding aardig gaan stinken…

Uiteraard hoeven we je niet uit te leggen dat het belangrijk is om je fles regelmatig af te wassen. Elke dag als het kan, maar ten minste om de paar dagen. Zo’n bidon wordt anders al snel een broeihaard van bacteriën.

Azijn

Maar zelfs als je die fles regelmatig afwast, kan hij na verloop van tijd toch onfris gaan ruiken. TikTokster Carolina McCauley heeft daar een goede remedie voor gevonden. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een kopje azijn, warm water en een kom om je fles en de dop in te laten liggen. Laat een kwartiertje trekken in het mengsel, spoel je fles grondig om om een vieze azijnsmaak te vermijden et voilà, gedaan met die vieze geurtjes!