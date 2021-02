SOS mascné: zo geef je puistjes door je mondmasker geen kans

Het dragen van een mondkapje is het nieuwe normaal sinds 2020. Hoewel virologisch interessant is het een stuk minder goed voor onze huid. Veel mensen hebben last van puisten door mondkapjes te dragen. Met deze tips ben je zo van je mascné verlost.

Puisten die we door mondkapjes krijgen noemen we ‘mascné’ – een vlechtwoord van de woorden ‘masker’ en ‘acné’. Puisten op het gezicht zijn heel vervelend, maar met deze tips ben je er zo vanaf.

1. Goede reiniging

Het is belangrijk om je huid zowel ’s ochtends als ’s avonds goed te reinigen. Dit moet zeker als je regelmatig mondkapjes draagt. Zorg ervoor dat er geen slechte bacteriën en ander vuil meer op je huid zitten als je naar bed gaat.

2. Let op je voedingspatroon

Je eetpatroon heeft een grote invloed op het welzijn van je huid. Gezond eten zorgt ervoor dat je huid er stralend uitziet. Slechte eetgewoontes werken dan weer andersom: je krijgt sneller last van oneffenheden.

3. Vervang je mondkapje regelmatig

Het is belangrijk om je mondkapje zo bacterievrij mogelijk te houden. Een vuil mondmasker kan je in het ergste geval niet alleen opzadelen met een bacteriële longinfectie, je kan er ook acné van krijgen. Herbruikbare mondkapjes was je het best op 60 graden. En wegwerpmondkapjes werp je ook écht weg nadat je ze gedragen hebt.

4. Water, water, water!

Het is een cliché, maar daarom niet minder waar: water zorgt voor een mooie huid. Het speelt een grote rol bij de zuivering van het lichaam. Onze nieren hebben namelijk veel vocht nodig om afvalstoffen af te voeren. Probeer dus zeker elke dag ongeveer twee liter water te drinken.

5. Maak een afspraak bij de schoonheidsspecialist

Als bovenstaande tips niet helpen dan kun je een schoonheidsspecialist contacteren. Zij zijn gespecialiseerd in huidverzorging, dus ze kunnen je vast de juiste middelen aanbieden. Je huid is een kostbaar goed: draag er goed zorg voor.