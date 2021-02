Avondklok in het water, maar niet op de parking: zwembad op grens met Wallonië zorgt voor absurde situaties

Twee verschillende avondklokken zorgen voor een lastige situatie bij Plopsaqua Landen-Hannuit, het nieuwe zwemparadijs van de Plopsa Group. De parking ligt in Vlaanderen, maar het zwemgedeelte in Hannuit, en dat is Waals grondgebied.

Wie in Plopsaqua Landen-Hannuit van een zwembeurt geniet, botst dezer dagen op enkele vreemde taferelen. Het zwembad ligt immers op het grondgebied van twee steden: het Vlaamse Landen en het Waalse Hannuit. Hierdoor gelden er ook verschillende regels in en rond het gebouw, zoals een verschillende avondklok. Bezoekers moeten om 22 uur het Waalse zwembad uit, maar mogen wel tot middernacht op de Vlaamse parking blijven.

In zwempak naar de parking

De burgemeester van Landen, Gino Debroux (L’anders), geeft aan VRT NWS toe dat de situatie opmerkelijk is. “Ik ben vooral blij dat mensen in deze omstandigheden nog altijd kunnen gaan zwemmen. Zowel die van Landen als van Hannuit”, klinkt het. Om het probleem op te lossen zijn de zwemlessen die tot 22 uur duren vroeger ingepland. Zo moeten zwemmers niet in alle haast in hun zwempak naar de parking lopen wanneer de kleedkamers al gesloten zijn.