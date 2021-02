Is een investering in Ripple een goed idee?

Er zijn veel mensen die op het moment cryptocurrency kopen. Deze digitale munten zijn helemaal in nu. Iedereen heeft wel eens gehoord van Bitcoin, en een enkeling ook van Ethereum. Maar het aanbod op dit vlak is reuze. Er zijn vele soorten cryptovaluta met elk hun eigen interessante mogelijkheden. Ripple is er hier één van. Net als de meeste cryptocurrency is de koers van deze digitale munt flink aan het stijgen. Nieuwe records worden verbroken. Mensen beginnen echt cryptovaluta te ontdekken. Maar is Ripple kopen wel een goed idee? Dat gaan we in dit artikel nader bekijken.

De voordelen van Ripple kopen

Ripple is het netwerk waarop de coin XRP gemined wordt. Toch wordt deze vorm van cryptovaluta veelal Ripple genoemd, dus voor het gemak houden wij deze naam ook aan. Al sinds 2012 wordt er gewerkt aan Ripple. Bitcoin was er als eerste bij, maar de eerste stappen van deze cryptocurrency waren niet altijd even succesvol. Een voordeel van later een cryptovaluta introduceren is dat je van de fouten van andere valuta kunt leren. Het doel van Ripple is overigens niet om een gewone digitale munt te zijn. Het doel van dit netwerk is om internationale betalingen sneller te laten verlopen. Het is niet verwonderlijk dat zulke betalingen meerdere dagen in beslag nemen. Dankzij Ripple gaat dit vele malen sneller.

Hoe het werkt is simpel. Het doel is dus om betalingen tussen (internationale) banken sneller te laten verlopen. Laten we zeggen dat jij een internationale betaling plaatst. In dat geval koopt je bank Ripple, waarna de Ripple naar de bank van de ontvanger wordt gestuurd. Hierna verkoopt de bank de Ripple, waarna de opbrengst hiervan op de rekening van degene naar wie je geldt stuurt wordt gezet. Zo kan er direct van bank tot bank een transactie plaatsvinden. Bij normale transacties zitten hier meerdere banken nog tussen, die allen transactiekosten rekenen die voor jouw rekening komen. Ook dit valt weg.

Of Ripple kopen een goed idee is, kan je zelf bepalen op basis van deze punten. Als alles aanslaat dan kan dit een revolutie ontketenen. Het is vooral interessant voor mensen die geregeld internationale transacties uitvoeren. Ook voor grote bedrijven kan dit een uitkomst zijn.

Opvallend aan Ripple is het feit dat het bestaande betalingssystemen juist ondersteund, terwijl Bitcoin en vergelijkbare soorten cryptovaluta bedoeld zijn om een alternatief hiervoor te bieden. Dergelijke cryptocurrency zijn P2P, zonder dat er een derde instantie als een bank tussen zit. Ripple kopen kan via diverse bekende platformen zoals Bitvavo en Bitcoin Meester. Ontdek zelf wat de mogelijkheden zijn van deze nieuwe vorm van cryptovaluta.