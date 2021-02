Help! Wat te doen als je een vervelende verkoudheid voelt opkomen?

Naast het coronavirus hebben we momenteel ook te dealen met het seizoen van de verkoudheden. Die ‘gewone’ verkoudheid mogen we niet zomaar vergeten. Dit is wat je kunt doen als je een kriebel in je keel voelt opkomen of de verkoudheid al te pakken hebt.

Pak je rust

Misschien denk je wel: het is ‘maar’ een verkoudheid. Toch is het belangrijk om veel rust en slaap te pakken. Gun je lichaam de tijd om zichzelf te herstellen. Doe je pyjama aan, sluit je gordijnen en kruip het liefst in bed.

Drinken!

Jezelf hydrateren is zeer belangrijk als je een verkoudheid onder de leden hebt. Door je vochtbalans op peil te houden zorg je ervoor dat het lymfestelsel, de afvoerder van afvalstoffen, optimaal zijn werk kan doen. De lymfeklieren maken namelijk witte bloedcellen aan, die vechten tegen virussen en bacteriën.

Vitamine C boost

Het kan een verkoudheid niet voorkomen, maar een dosis vitamine C zal je zeker niet slecht doen. Vitamine C bestaat natuurlijk in pilvorm, maar kun je beter halen uit vers fruit of uit verse groenten. Kies eens voor eens lekkere appelsien of pers een citroen uit. Geen zin in fruit? Misschien is dit dan het moment om te gaan voor die boerenkool met worst?

Adempauze

Schone, verse lucht is geen overbodige luxe als je verkouden bent. De lucht binnenshuis is meestal sterker vervuild dan de buitenlucht. Zet je ramen een stukje open, zo zorg je ervoor dat je niet steeds alleen je eigen ziektekiemen blijft inademen.

Gemberthee

Gember heeft een ontstekingsremmende en antibacteriële functie. Met dit heerlijke natuurlijke hulpmiddel kun je lekkere thee maken. En als je jezelf toch moet hydrateren, waarom dan niet hiermee? Pak een kop gekookt water, een plak pure gember en – voor als je een zoetekauw bent – een beetje honing. Dit zal ervoor zorgen dat je een energieboost krijgt, zonder dat je daarvoor cafeïne moet nemen.