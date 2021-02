Groene vingers (kweken)? Brusselaars kunnen weer gratis zadenkit aanvragen

We hebben het de afgelopen dagen aan den lijve kunnen ondervinden: het einde van de winter is nabij. De lente kondigt zich al stevig aan, met zachtere temperaturen en de eerste bloemetjes die zich laten zien. Hoog tijd dus om je groene vingers boven te halen.

Als je op het platteland woont, in een kleinere stad of in een dorpje is het misschien vanzelfsprekend om een eigen tuin te hebben. Een plekje waar je kan genieten van het mooie weer en waar je je eigen groenten kan kweken. In een stad als Brussel lijkt het echter minder vanzelfsprekend om zelf groen te kweken.

Op je balkon of in volle grond

Niets is echter minder waar en dat wil Leefmilieu Brussels ook dit jaar weer benadrukken. Daarom delen ze aan elke Brusselaar die dat wil een gratis zadenkit uit. Geïnteresseerden kunnen hun pakje aanvragen via de site en hebben keuze uit twee verschillende kits. Ofwel neem je planten die je makkelijk in potten op je balkon of vensterbank kan kweken (basilicum, sla en kerstomaten), ofwel kies je voor variëteiten die het beter doen in volle grond (courgette, bonen en tomaten). Die laatste is ideaal als je over een eigen tuin beschikt of als je deelneemt aan een volkstuinproject. En als iedereen meedoet, kleurt de stad hopelijk snel wat groener!