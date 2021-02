Fout in systeem verraadt welk vaccin je krijgt, maar: “Vaccinshoppen niet mogelijk”

Wie zich online registreert voor een inenting met het coronavaccin, krijgt meteen te weten van welke producent je een spuitje krijgt. Dat schrijft Het Nieuwsblad dinsdag. De fout in het softwaresysteem zal echter niet kunnen leiden tot ’vaccinshoppen’.

Hoewel sommige mensen het graag wilden weten, was het volgens de overheid onmogelijk om op voorhand te ontdekken welk type coronavaccin je toegediend zou krijgen. Pas in het vaccinatiecentrum zou je te weten komen of je een spuitje van Pfizer, Moderna of AstraZeneca in de arm kreeg. Dat blijkt echter niet te kloppen: door een fout in het softwaresysteem krijgt wie zijn vaccinatie-afspraak online bevestigt of wijzigt toch te zien welk type vaccin voor hem of haar in de koelkast ligt. Je kan je afspraak pas online bevestigen of wijzigen nadat je via mail of sms een uitnodiging hebt gekregen.

Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, geeft aan Het Nieuwsblad toe dat het om een softwarebug gaat. “Het was voor ons ook een verrassing”, klinkt het. Moonens zegt echter dat burgers op een andere manier al eerder konden weten welk vaccin ze zouden krijgen. Aan de hand van de twee data die op je uitnodigingsbrief staan, kan je berekenen hoeveel tijd er tussen je twee vaccinaties zit. En die tijd is bij elk vaccin anders: drie weken bij Pfizer, vier bij Moderna en twaalf bij AstraZeneca.

Vaccinshoppen

Wie hoopte om dankzij de fout in het systeem toch invloed te hebben op welk type vaccin je toegediend krijgt, is eraan voor de moeite. Een nieuwe afspraak boeken in de hoop om een ander vaccin te krijgen, werkt volgens Moonens niet. “Wie een nieuwe afspraak maakt, zal in principe opnieuw bij dezelfde vaccinatielijn en dus hetzelfde type vaccin uitkomen.” Ook Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie, is duidelijk: “Op geen enkel ogenblik zullen mensen mogen kiezen welk vaccin ze krijgen.”

Ramaekers herhaalt bovendien dat er ook geen reden is om te willen vaccinshoppen. Elk vaccin beschermt even goed tegen het coronavirus, ook dat van AstraZeneca. “Dat is een zeer goed vaccin”, zegt Ramaekers. “Zoals De Standaard vanochtend (dinsdag, red.) schrijft: uit de Schotse vaccinatiecampagne blijkt dat het vaccin, net zoals dat van Pfizer, de ziekenhuisopnames fors doet dalen. Ook bij 65-plussers is er een duidelijk effect.”