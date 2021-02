Emma Bale openhartig: “Dat is echt het type man waar ik op zou vallen”

De Vlaamse zangeres Emma Bale is momenteel te zien in ‘Liefde Voor Muziek’. Daarin coverde ze ook een nummer van Willy Sommers. “Als ik in die tijd achttien jaar was geweest, dan was ik smoorverliefd geweest op Willy”, vertelt ze.

Emma Bale telt nog maar 21 lentes, maar heeft al heel wat bewezen op muzikaal vlak. In 2016 kreeg ze zelfs een MIA in de categorie ‘beste zangeres’. Momenteel is ze te bewonderen in het VTM-programma ‘Liefde Voor Muziek’. Daarin coveren bekende zangers en zangeressen elkaars muziek.

Smoorverliefd

Zo kwam ook het repertoire van Willy Sommers (68) aan bod. Toen hij enkele foto’s van vroeger liet zien, reageerde Emma erg enthousiast. “Willy is echt een rockster. Als hij nu zou voorbijlopen, zou ik wel eens kijken. Ik dacht echt: amai, als ik in die tijd achttien jaar was geweest, dan was ik smoorverliefd geweest op Willy. Sowieso was ik graag in de jaren 70 geboren. Die muziek toen, die kleren toen”, zei ze.

Goede klik

In Dag Allemaal gaat ze nog wat verder in op dat moment. “Als we dezelfde leeftijd hadden gehad, hé, laat ik dat er maar even bij zeggen voor alle duidelijkheid. Anders is het een beetje weird. (lacht) Maar het is geen mop: als je die foto’ s uit 1971 ziet uit zijn tieneridooljaren, denk ik: oh my god, dat is echt het type jongen waar ik op zou vallen! Het klikte eigenlijk met iedereen, hoor. Zeker ook met Geike. Mijn douche was drie dagen kapot en ik ging me altijd bij haar wassen. Het was fijn om samen met Geike over meisjesdingen te praten. Zij is echt een schatje”, klinkt het.

Vrijgezellenleven

De knappe zangeres is momenteel vrijgezel, maar dat vindt ze helemaal oké. “Ik ben perfect gelukkig zo, heb fijne vrienden rondom mij die me extreem veel liefde geven en als er iemand op m’n pad komt, zal ik het niet weigeren, maar ik ben zeker niet per se op zoek. En het is ook wel leuk om te gaan en staan waar ik wil en om 4 uur ’s nachts een badje te pakken als ik daar zin in heb”, besluit ze.

‘Liefde Voor Muziek’ is elke maandag te bekijken om 20.40u op VTM.

