Bij deze prachtige Brusselse co-working zijn alleen vrouwen welkom

Als werknemer is een werkplek vinden niet aan de orde. Ofwel werk je vanop kantoor, ofwel ben je op verplaatsing bij klanten, ofwel werk je van thuis uit. Uiteindelijk is het aan je werkgever om dat te bepalen. Heb je zelf je eigen bedrijf of ben je freelancer, dan is het een heel ander verhaal.

Natuurlijk kan je ervoor kiezen om de hele week van thuis uit te werken, maar zoals we allemaal gemerkt hebben de laatste tijd, is dat niet vanzelfsprekend. Soms is het nu eenmaal wel zo leuk om van omgeving te veranderen of om af en toe met iemand te praten. Co-working spaces zijn daarom al langer populair bij zij die voor zichzelf werken – het is de perfecte oplossing als je niet de hele dag in je eentje wil zitten werken en bovendien is het lekker flexibel.

De juiste co-working vinden, is echter niet makkelijk. Aangezien het een plek is waar je toch veel tijd gaat besteden, wil je je er natuurlijk wel op je gemak voelen. Tegenwoordig zijn er bovendien zoveel verschillende opties dat het wel erg moeilijk wordt om door de bomen het bos te zien.

Licht en podcasts

Ben je een vrouwelijke ondernemer, wil je graag in Brussel werken en hecht je belang aan een huiselijke omgeving? Dan is Womade wellicht de ideale oplossing voor jou. Deze prachtige co-working is gelegen in het prachtige ‘Printemps’-gebouw in hartje Brussel en, zoals de naam al doet vermoeden, hier zijn alleen vrouwen welkom. Oprichtster Alba Pregja is zelf een vrouwelijke ondernemer én moeder. In haar zoektocht naar een leuke co–working vond ze vooral de sfeer belangrijk en dus besloot ze om er zelf eentje uit de grond te stampen. Vol prachtige meubels, met veel lichtinval en alles wat je nodig hebt om ongestoord te kunnen werken – inclusief podcaststudio en lekkere versnaperingen.

Prijzen starten vanaf 49 euro per maand, voor meer info kan je terecht op de website.