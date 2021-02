Onderprikkeld door de coronacrisis? Zo pak je het aan

Het is onze gedachten allemaal al gepasseerd: wanneer komt er nu eindelijk eens een einde aan de coronacrisis?! De dagen duren te lang, je verveelt je en je weet geen blijf met jezelf waardoor je je verdrietig voelt. Wat is er aan de hand? De kans is groot dat je onderprikkeld bent, zegt psycholoog Danielle Goedhart.

Prikkels hebben we nodig om goed te kunnen functioneren. “Die krijg je door te kijken, voelen, proeven, ruiken en luisteren”, zegt Goedhart aan Linda.nl. “Maar de coronapandemie zorgt voor onderprikkeling. Als je daar last van hebt, kan het twee kanten op gaan: je wordt of treurig, sloom en passief of juist onrustig en gefrustreerd.”

Zijn deze omschrijvingen herkenbaar? Zo doe je er iets aan: “Neem jezelf eens onder de loep. Wat voor mens ben jij en wat heb je nodig om goed in je vel te zitten? Ben je onrustig, dan heb je waarschijnlijk eerder de neiging om de barricades op te klimmen. Het is dan noodzaak om meer rust te creëren. Dit kan door middel van een activiteit waarbij je niet hoeft na te denken: werken in de tuin of mandala’s tekenen”, aldus de psycholoog.

“Als je niet genoeg prikkels krijgt, moet je net op zoek gaan naar nieuwe dingen: je moet andere geuren opsnuiven, andere smaken proeven, nieuwe muziek luisteren. Dus koop nieuwe geurstokjes of geurkaarsen. Probeer een nieuw recept uit. Neem een gezichtsmasker dat tintelt. Schaf die nieuwe outfit aan. En ook aan de zee worden je zintuigen behoorlijk gestimuleerd.”

Prikkelconditie

Door de coronacrisis moet onze ‘prikkelconditie’ volgens Goedhart wel opnieuw opgebouwd worden. “We zijn al die prikkels niet meer gewend, dus we moeten rustig weer opbouwen. Maar geen zorgen, ik geloof dat we dat echt snel genoeg wel weer zijn.”