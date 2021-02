Normaal ogend huis dat te koop staat, ziet er binnenin behoorlijk akelig uit (foto’s)

Een opvallend huis dat te koop staat, is viraal gegaan op Twitter. Langs buiten ziet het er normaal uit, maar de laatste eigenaar heeft er enkele bijzondere zaken achtergelaten…

Het huis is gelegen in South Lake Tahoe (Californië) en staat te koop voor 549.400 euro. De woning werd gebouwd in 1967 en beschikt over vijf slaapkamers, drie badkamers en een garage voor één wagen.

Elegant gekleed

Er kwamen al enkele potentiële kopers kijken, maar toen ze binnengingen, troffen ze in zowat elke kamer levensgrote poppen aan. Het gaat voornamelijk om vrouwelijke poppen, maar er zijn ook enkele kinderen, mannen en zelfs een hond te vinden. Vaak zijn de poppen gekleed in baljurken.

Griezelig

Een twitteraarster deelde een link van het merkwaardige huis. “Absoluut niets akeligs te zien hier”, knipoogt ze erbij. “Dit is zo griezelig!” en “Waarom zou de verkoper die poppen daar laten staan?”, klinkt het onder meer in de reacties.

Vooral de blonde vrouw in een roze jurk die recht in de lens kijkt, jaagt heel wat mensen de stuipen op het lijf. “Die foto deed me echt afvragen wat er in godsnaam gaande is in dit huis”, lezen we.

Het is onduidelijk of de poppen mee verkocht worden.

