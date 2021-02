Kom tot rust met deze ASMR-video’s

ASMR is tegenwoordig helemaal in en de kans is groot dat je er weleens van gehoord hebt. Het is namelijk de perfecte manier om even tot rust te komen en dat hebben we allemaal nodig van tijd tot tijd. Luister je ook zo graag naar het geluid van regendruppels? Dan is ASMR zeker iets voor jou.

Wat is ASMR?

ASMR is de afkorting voor Autonomous Sensory Meridian Response. Dit zijn speciale video’s waarin de nadruk ligt op geluidsensaties. Hierdoor krijg je een tintelend gevoel dat begint bij het hoofd en langs je ruggenmerg door je lichaam verspreid wordt. Dit werkt bij sommige mensen erg ontspannend. Via ASMR krijg je prikkels binnen door geluiden te beluisteren en beelden te bekijken.

ASMRtists maken verschillende soorten video’s. Het is belangrijk dat je weet welke soort ASMR een ontspannend effect heeft op jou. Of het nu fluisteren is of iemand die tegen verschillende objecten tikt. Je kan meerdere video’s bekijken tot je de juiste vindt.

In dit artikel krijg je alvast een voorproefje van verschillende soorten ASMR-video’s.

Plastic unwrapping

Wie had ooit gedacht dat plastic zo ontspannend kon zijn? Deze video is het bewijs daarvan. Wat gepruts aan plastic zorgt ervoor dat je meteen in slaap valt.

Vegen met een kwast

Iemand die met een kwast over haar gezicht wrijft: sommige mensen vinden dit aangenaam om naar te luisteren.

Gesmak

Normaal is het een absolute tegenvaller wanneer iemand smakt. Dit verandert meteen als het om ASMR draait. Luister in deze video naar een vrouw die acht minuten lang lekker smakt in je oor.

Crunchy fried food

Het gekraak van gefrituurd eten werkt altijd. Hieronder vind je een video van een ASMRtist die geniet van zijn KFC maaltijd. Enjoy!

Haren kammen

In slaap vallen door het geluid van haren die gekamd worden. Wat fijn dat die klitten niet in jouw haren zitten!