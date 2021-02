Deze vrouw laat haar snor en unibrow lekker staan: “Ik ben niet meer bang om anders te zijn”

Ben jij het ook beu om altijd maar je snorretje te epileren of je wenkbrauwen bij te werken? Neem dan eens een voorbeeld aan de Deense Eldina Jaganjac. De 31-jarige vrouw weigert sinds een jaar om haar gezichtshaar nog te verwijderen.

Eldina Jaganjac heeft beslist om het haar dat op haar lippen en tussen haar ogen groeit, te omarmen. Ze groeide op in een dorpje waar ervan je verwacht wordt dat je aan de schoonheidsnormen voldoet, maar naarmate Eldina opgroeide, werd ze steeds bozer over het idee dat vrouwen geen haar mogen hebben op hun lichaam. Vorig jaar in maart gooide ze al haar pincetten en scheermesjes de vuilnisbak in.

“Vroeger voelde ik me absoluut niet fijn als mijn wenkbrauwen niet geëpileerd waren en ik ging ook niet naar de fitness als ik mijn benen niet geschoren had. Maar het is toch belachelijk dat dit niet geldt voor mannen? Waar was ik mee bezig? Ik trek me nu niets meer aan van wat anderen over mij denken.”

Derde hoofd

Danish woman says she won't shave mustache or trim unibrow just to land a man https://t.co/BYZImB7oQC pic.twitter.com/dcOe6HLsv3 — New York Post (@nypost) February 21, 2021

Toch krijgt Eldina gemene reacties en blikken van vreemden. “Ik hoop dat mensen er in de toekomst niet meer om malen hoe een vrouw eruitziet. Sommige mensen zeiden op straat tegen me dat het cool was, anderen schreeuwden gewoon. Dat was heel ongemakkelijk. Maar als die mensen niks beters te doen hebben dan te schreeuwen tegen mij, dan is dat maar zo. Ik wil mijn energie niet aan ze verspillen. Meestal zijn het tieners die gemeen zijn, vooral op sociale media. En soms kijken mannen naar mijn benen en wenkbrauwen alsof ik een derde hoofd heb.”

Meer zelfvertrouwen

Maar daar haalt Eldina ook een voordeel uit. Haar unibrow en snor zorgen ervoor dat ze meteen kan zien hoe veroordelend haar date is. “Ik heb meer zelfvertrouwen omdat ik niet meer bang ben om er anders uit te zien. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik meer onconventionele beslissingen kan nemen in het algemeen. Maar iedereen doet uiteindelijk waar ie zelf zin in heeft, epileren of niet, mij maakt het allemaal niet uit.”