Het Frans electroduo Daft Punk stopt ermee na 28 jaar. De band maakte het nieuws bekend in een acht minuten durende video getiteld ‘Epilogue’. De reden voor de split is niet meegedeeld.

Daft Punk gaat officieel met pensioen. Het legendarische danceduo heeft in een video op YouTube getiteld ‘Epilogue’ laten weten dat er na 28 jaar van hits een einde komt aan het bestaan van het project. Daft Punk werd opgericht door de Fransen Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo. Waarom ze beslisten om er een punt achter te zetten, deelden ze niet mee.

In de video die vanochtend online kwam zijn Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo met hun helmen te zien. Een van de mannen/robots lijkt te willen stoppen en vraagt aan zijn kompaan om een aftelklok op zijn rug te activeren. Daarna wandelt hij weg om bij nul seconden de ontploffen. De andere robot wandelt alleen verder de zon tegemoet.

One More Time

Daft Punk is bij het grote publiek bekend van de hit Around the World van het debuutalbum Homework uit 1997. Ze zijn een van de grootste invloeden in de elektronische muziek. Zo scoorden ze ook met de nummers One More Time en Harder, Better, Faster, Stronger.

De laatste jaren brachten de twee geen albums meer uit. Het laatste wat ze nog uitbrachten waren remixes. In 2016 werkten ze nog samen met The Weeknd aan de hits Starboy en I Feel It Coming.