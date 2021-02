BIZAR. Levende baby gevonden in ondergrondse container in Amsterdam

De politie van Amsterdam heeft gisterenavond een bijzondere ontdekking gedaan: in een ondergrondse container trof ze namelijk een levende baby aan. Het meisje werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie kreeg rond 22.40 uur een melding van iemand die geluiden hoorde, vermoedelijk gehuil, uit een container aan de Meernhof. Nadat de hulpdiensten verschillende vuilniszakken uit de vuilniscontainer hadden gehaald, hoorden agenten inderdaad een baby huilen.

De agenten konden het kindje zelf niet bevrijden en moesten de hulp inschakelen van de brandweer. Die wist uiteindelijk de baby, die in een grote gele boodschappentas zat, uit de container te halen. Het meisje werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk hoe lang de baby er al lag. “De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart”, tweet de politiezone.

Voogdij

De Nederlandse Raad voor de Kinderbescherming heeft met een gezagsmaatregel de voorlopige voogdij aangevraagd voor drie maanden, zodat er ouderlijk gezag is geregeld. De jeugdbescherming regelt een verblijfplaats voor het kind. Volgens de woordvoerder is het eerst belangrijk dat wordt achterhaald wie de moeder is en dat zij de hulp krijgt die ze nodig heeft.

De afgelopen tien jaar werd ongeveer één keer per jaar een kindje te vondeling gelegd in Nederland, volgens de cijfers van de Kinderbescherming. Naast de veiligheid van het kind staat het achterhalen van de ouders voorop, al lukt dat niet altijd.

