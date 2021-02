Geen versoepelingen in aantocht: “Over drie weken kunnen we een verstandige beslissing nemen”

Iedereen snakt naar versoepelingen, maar nu de coronacijfers niet echt meer lijken te bewegen, benadrukt Minister Van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) dat het daarvoor te vroeg is. Op het Overlegcomité van vrijdag zal er hoogstwaarschijnlijk dus nog niet gesproken worden over versoepelingen.

In het VTM Nieuws temperde de minister de verwachtingen, al gaf hij ook aan te begrijpen dat mensen snakken naar ontspanning en samenkomen buiten. Maar, zo zei hij, het blijft belangrijk dat we de afstand respecteren en de andere maatregelen volgen.

Britse variant strooit roet in het eten

“Het klopt ook dat de horeca onder grote druk staat, ook financieel. Maar we kunnen op dit moment geen verstandige beslissing nemen”, klonk het. “We zien dat de Britse variant steeds meer aanwezig is. Als je dan versoepelt en gaten maakt in je verdediging… We gaan dat pas binnen een drietal weken kunnen inschatten, wanneer de Britse variant het landschap overheerst en we kunnen zien hoe besmettelijk die echt is.”

“Ik wil verstandige beslissingen nemen, en over versoepelen kunnen we pas over drie weken beslissen. We kunnen nu geen valse zekerheid geven. Vrijdag is een belangrijke vergadering, maar we gaan dus niet veel beslissingen kunnen nemen”, aldus de minister