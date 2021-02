Heel wat mensen hebben gisteren de eerste lentekriebels gevoeld en trokken er dan ook op uit. Ook in Antwerpen was dat het geval, maar vandaag zijn daar nog steeds sporen van te vinden. “Op veel plekken in de stad is namelijk een berg afval achtergelaten”, schrijft ATV. “De dienst afvalophaling van de stad was gisteravond al in de weer om de afvalberg op te ruimen, maar ook vandaag hadden ze nog de handen vol.”