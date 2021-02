De vijf beste DIY-haarmaskers voor elk haartype

Jezelf pamperen is heel fijn, dit kan je doen door zelfgemaakte haarmaskers te gebruiken. Het leuke aan een DIY-haarmasker is dat het bestaat uit voedzame verse ingrediënten. Hieronder vind je vijf haarmaskers, geschikt voor ieder haartype.

Kokosmasker voor droog beschadigd haar

Kokosolie is heilig in de beautywereld. Deze olie bestrijdt droog en beschadigd haar. Daarnaast verzorgt kokosolie het haar van binnenuit. Meng de ingrediënten en masseer het in. Laat het masker een nachtje inwerken en was het uit volgende ochtend met shampoo.

Nodig:

1 eetlepel honing

2 eetlepels kokosolie

Banenmasker voor ieder haartype

Banaan is een favoriet, het wordt gebruikt in verschillende gezichtsmaskers. Maar banaan zorgt ook voor zijdezachte lokken. Vitamine C bevordert de gezondheid van de hoofdhuid. Laat het masker een kwartiertje inwerken voor het uitspoelen.

Nodig:

1 rijpe banaan

1 eetlepel yoghurt

1 eetlepel olijfolie

Advocadomasker voor krullend haar

Droge en pluizige lokken in bedwang houden? Krullend haar temmen? Dan is advocado dé oplossing. Meng de ingrediënten door elkaar en breng het aan op je haar. Na een uur was je je lokken uit met shampoo.

Nodig:

1 rijpe advocado

2 eetlepels honing

2 eetlepels yoghurt

Anti-roos haarmasker

We hebben allemaal wel eens last van roos, gelukkig kan je dit snel verhelpen met een maskertje. Geef je hoofdhuid een scrub door wat havermout toe te voegen aan het mengsel. Het dient als een scrub om alle dode cellen te verwijderen. Meng alle ingrediënten door elkaar en laat het een halfuur intrekken voor je het uitspoelt met shampoo.

Nodig:

1 eetlepel havermout

2 eetlepels honing

1 eetlepel kokosolie

Aardbeienmasker voor breekbaar haar

Heb je vaak last van gespleten punten? Makkelijk breekbaar haar? Dan is dit fijne haarmasker met aardbeien, honing en olijfolie iets voor jou. De vitamine C reguleert de vetproducten op je hoofdhuid. Laat het masker 10 minuten inwerken en spoel uit met koud water.