Dit zijn de moeilijkste talen ter wereld, welke spreek jij?

Er bestaan ongeveer 6800 levende talen in de wereld, als je alle dialecten achterwege laat. Of een taal moeilijk is, is vooral afhankelijk van je moedertaal. Als dat Nederlands is, zullen de volgende talen voor jou moeilijk onder te knie te krijgen zijn.

De Scandinavische talen

Hoewel ze sterk lijken op het Nederlands, zijn ze allesbehalve. Vooral Fins blijkt een tongtwister te zijn. Dat komt door de vele trema’s, de klinkers achter elkaar en de vijftien naamvallen die de taal rijk is. Een voordeel is dat het schrijven een stuk makkelijker is dan het spreken. Al lijkt dat moeilijk te geloven als je het langste Finse woord ‘Llentokonesuihkuturbiiniapumekaanikkoaliupseerioppilas’ ziet, wat vliegtuig-turbojet motor-hulpwerktuigkundige-onderofficier-student zou moeten betekenen.

Arabisch

Deze taal wordt door ongeveer 300 miljoen mensen als moedertaal gesproken, maar dat betekent niet dat ze makkelijk is om te leren. Dat komt vooral doordat je van rechts naar links leest en door het alfabet. Dat is namelijk niet het alfabet zoals Nederlandssprekenden dat gewend zijn. Als kers op de taart bestaan er ook nog eens 25 verschillende dialecten in het Arabisch.

Pools

De zeven naamvallen leren van deze Slavische taal is vaak al een fikse breinbreker. Gelukkig heeft het Pools wel een alfabet dat bekend is bij Nederlandstaligen. De uitspraak van veel woorden blijkt echter zeer uitdagend, omdat het veel onbekende en sisklanken bevat.

Mandarijn

De meest gesproken taal van de wereld staat ook in dit lijstje. Naast dat het Mandarijn een eigen alfabet heeft bestaande uit duizenden tekens, is er meer wat de taal zo moeilijk maakt. Om haar te begrijpen, heb je ook enige kennis van de cultuur en geschiedenis ervan nodig. Mandarijn is een tonale taal waardoor het voor een Nederlandstalige best wel moeilijk te beheersen is. Dat betekent dat een woord een heel andere betekenis kan hebben door alleen je toon te veranderen. Verder zit het Mandarijn vol idiomen, homofonen en aforismen.

Japans

De Japanse grammatica lijkt wel het omgekeerde van de Nederlandse. Ook zijn er drie onafhankelijke schrijfsystemen: hiragana, katakana en kanji. Toch blijken de basisgrammatica en de uitspraakregels redelijk te doen te zijn, waardoor je al best snel zelf sushi kunt gaan bestellen.