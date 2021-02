Dit is waarom je een Ram in je leven zou moeten hebben

Ben je bevriend met een Ram of heeft jouw lief dit sterrenbeeld? Proficiat, dan mag je jezelf als een geluksvogel beschouwen. Als je een Ram in je leven hebt, is de kans groot dat je wordt aangestoken met zijn of haar hartverwarmende energie.

Vaak wordt een persoon geboren tussen 21 maart en 20 april bestempeld als een hyperactief en overdreven energiek persoon. Niet iedereen vindt dat fijn, maar oordeel niet te snel! Een Ram zal je positief verassen en dit zijn de redenen waarom:

De Ram is moedig

Een Ram deinst niet zomaar ergens voor terug. Hij is graag de leider en gaat moeiteloos nieuwe uitdagingen aan. Het is iemand die jou altijd zal beschermen, dus bang hoef je niet meer te zijn met een Ram aan je zijde.

Erg vastberaden

De Ram weet wat hij wil. Als hij ergens voor gaat, zal dat zijn met de volle 100%, want het is alles of niets. Ze zullen altijd ergens naar streven, wat jou weer motiveert om dat ook te doen.

Wel wat eigenwijs

Wil jij het een, dan wil de Ram het ander. Dit kan je als een nadeel beschouwen, maar het kan ook voor dubbel zoveel creatieve ideeën zorgen. Want zeg eens eerlijk, iemand die alles klakkeloos van jou overneemt is toch ook niet alles?

Hij laat jou niet zomaar los

Dit is het soort sterrenbeeld dat jou niet in de steek laat. Verraad en verlating is voor hen een echte no-go. Ze koesteren de relaties die ze hebben en zullen je nooit het gevoel geven dat je er alleen voor staat. Pas op, de Ram verwacht wel hetzelfde van jou terug!

Onvoorspelbaar en spontaan

Je zult je niet vervelen met een Ram. Ze hebben erg dynamische persoonlijkheden. Daarnaast zijn ze ongelooflijk impulsief en houden ze ervan om als een sneltrein te leven. Hij heeft een unieke manier van denken wat ervoor zorgt dat je nooit zonder inspiratie zit.