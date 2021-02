‘De Bachelorette’-kijkers merken iets op over kandidaat: “Hij heeft nog met Pommeline gedatet”

Aandachtige kijkers van ‘De Bachelorette’ zullen één van de vijftien kandidaten al herkend hebben. Hij was immers twee jaar geleden ook te zien in ‘Celebs gaan Daten’. Daarin probeerde hij het hart van Pommeline uit ‘Temptation Island’ te veroveren.

Gisteren is ‘De Bachelorette’ van start gegaan. Daarin proberen 15 mannen Elke Clijsters, de zus van Kim, aan de haak te slaan. Een van hen is Ivan, een 29-jarige projectmedewerker uit Grimbergen. De 36-jarige blondine was bij de kennismaking meteen gecharmeerd door hem. “Ik was meteen lichamelijk aangetrokken tot hem. Hij gaf me het gevoel dat hij me echt heel leuk vond en dat hij onder de indruk was van mij”, zei ze.

Op het einde van de aflevering kreeg hij dan ook één van de 15 rozen, al gaf Elke daar wel een kleine kanttekening bij. “Ik vind wel dat we nog weinig gebabbeld hebben, dus ik hoop dat dat betert in de komende weken”, klonk het.

Op date met Pommeline

Een attente twitteraarster herkende Ivan uit een ander datingprogramma. “Zat die Ivan ook niet in dat programma waarin Pommeline naar een man zocht?”, schreef ze. En inderdaad: andere twitteraars bevestigen dat Ivan twee jaar geleden wel degelijk in ‘Celebs gaan Daten’ te zien was. Het bleef echter bij die date, want niet veel later was Pommeline samen met Levi, al was die relatie geen lang leven beschoren.

Via DEZE LINK kan je de passage van Ivan in ‘Celebs gaan Daten’ bekijken vanaf 03:34. En HIER kan je de eerste kennismaking tussen hem en Elke bekijken vanaf 24:25.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be