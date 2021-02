Zo verwen je jezelf met een DIY spa-dag thuis

Met het mooie weer op komst is het tijd om jezelf te verwennen. Tover je huis om tot een spa-at-home voor een frisse start. Met de volgende tips zorg je voor een heerlijke wellness in het comfort van je eigen badkamer.

De juiste sfeer

Vooraleer je start met de verwennerij, moet je even een aantal kleine zaken aanpassen in je badkamer:

Dim de verlichting en zet een muziekje op dit zorgt voor sfeer.

Brand een geurkaars dit zorgt voor ontspanning.

Zorg voor een warme badjas voor na het baden.

Gezichtsmaker

Een gezichtsmasker is een absolute must tijdens een spa-dag. Het geeft je huid een oppepper en je houdt er een stralende gloed aan over. Gebruik één van de volgende recepten om jezelf te verwennen. Een gezichtsmasker hou je het best op voor een halfuurtje en daarna spoel je de huid af met lauwwarm water.

Verwen je huid door een scrub te gebruiken. Dit verwijdert dode huidcellen en stimuleert de celvernieuwing in de huid. Hierna zullen bodylotions en andere verzorgingsproducten beter worden opgenomen.

Hemelse hydratatie

Na al dat baden en scrubben is het eindelijk tijd om te hydrateren! Smeer je lichaam lekker uitgebreid in om je huid van genoeg vocht te voorzien. Ga voor een bodylotion die voedend is. En als het kan, verwen jezelf wat extra door een massage.

Dit is ook het perfecte moment om je haren wat meer liefde te geven. Een verzorgend haarmasker doet wonderen. Dat kan je aanbrengen op nat en droog haar. Trakteer je hoofdhuid ook op een korte massage. Dit stimuleert de bloedcirculatie waardoor je haarwortels versterkt zullen worden.