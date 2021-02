Zo kom jij af van je smartphoneverslaving

Is je smartphone vastgeroest aan je hand? Als je het gevoel hebt dat je er continu naar moet kijken, dan ben je wellicht verslaafd. Geen reden tot paniek, de volgende tips kunnen je helpen afkicken.

Word bewust van je gebruik

Denk eens even na, hoe vaak heb je je smartphone nu écht nodig? Het kan gebeuren dat je hem gebruikt voor werkgerelateerde of praktische zaken.

Hou je smartphonegebruik bij door het op te schrijven. Je zal versteld staan van het urenlang nutteloos scrollen. Vraag jezelf af of je hier nu echt gelukkig van wordt en of dit noodzakelijk is. Dit helpt bij de bewustwording en het afkicken.

Zet je meldingen uit

Kan je het aan om al die binnenkomende meldingen te negeren? Wij ook niet, zet ze daarom uit. Die nieuwe berichten kan je bekijken eens je de applicatie opent. Dit zal ervoor zorgen dat je steeds minder naar je scherm zal staren.

Begin en eindig je dag zonder smartphone

Grijp je meteen naar je smartphone zodra je wakker wordt? En is je smartphone het laatste wat je in je handen hebt voor het slapen? Dan is deze tip voor jou. Begin en eindig je dag zonder smartphone.

Schaf een fysieke wekker aan zodat je smartphone niet als eentje hoeft te dienen. Toch liever je smartphone gebruiken? Leg hem dan ver weg en probeer het eerste halfuur zonder. Ook ’s avonds kun je hem het best een uur voor het slapen wegstoppen. Dit helpt bij het afkicken én zorgt voor een betere nachtrust.

Verwijder sociale media van je gsm

Het klink heel drastisch, maar verwijder sociale media van je smartphone. Is het nu echt nodig om continu op élke app beschikbaar te zijn? We spenderen heel veel tijd op TikTok, Facebook en Instagram. Probeer je sociale media enkel te checken via de computer. Zo zal je na een tijd opmerken dat je steeds minder op de hoogte wil zijn van je socials.

Laat het je kennissen weten

Je omgeving contacteert je voortdurend via sociale media. Vermijd onaangekondigde bezoeken door het negeren van meldingen. Licht je vrienden en familie in over je verminderde smartphonegebruik. Hebben ze je dringend nodig? Zeg hen dat ze je beter kunnen bellen.