“Nieuwe neusspray biedt je 24 uur lang bescherming tegen corona”

Onderzoekers hebben een neusspray ontwikkeld die de verspreiding van COVID-19 onder fretten tijdelijk blokkeert. Ze hopen dat de formulering hetzelfde effect op mensen kan hebben. “Dit middel zou gebruikt kunnen worden bij reizen, concerten of festival”, aldus de onderzoekers.

Fretten zijn handig om testen met COVID-19 te doen, omdat ze het virus vrij gemakkelijk opnemen en zowel direct contact als overdracht via de lucht ondergaan. Fretten, vergelijkbaar met mensen, genereren ook antilichamen tegen het virus, maar vertonen beperkte klinische symptomen.

Virusremmer

De ontwikkelde neusspray bevat een stof die werkt als virusremmer en voorkomt dat het coronavirus via je neus je lichaam binnendringt. Daardoor krijgt het virus niet de kans om zich te vermenigvuldigen, aldus de Nederlandse viroloog Rik de Swart die meewerkte aan het onderzoek.

Het medicijn is stabiel, ongevaarlijk en hoeft niet gekoeld bewaard te worden, stellen de onderzoekers. “Je zou je dus kunnen beschermen tegen huisgenoten die besmet zijn of veilig je besmette ouders kunnen bezoeken”, aldus viroloog Rory de Vries in het Algemeen Dagblad. “Het middel zou ook gebruikt kunnen worden voor extra bescherming bij reizen, concerten of festivals.”

“Ons antivirale middel voorkomt infectie, maar is hooguit een dag werkzaam”, verduidelijkt de Vries. Het is met andere woorden niet geschikt om een groot deel van de wereldbevolking langdurig te beschermen.

Ook na besmetting?

De medewerkers bestuderen momenteel de effectiviteit van de spray als een therapeutische behandeling voor reeds geïnfecteerde proefpersonen, evenals het vermogen om andere stammen en virussen te bestrijden. Het zal ook sowieso nog op z’n minst enkele maanden duren vooraleer de spray te koop zal zijn. Of het in de supermarkt of apotheker verkrijgbaar zal zijn, moet ook nog beslist worden.



Het onderzoek werd gevoerd door postdoctoraal onderzoeker Sudipta Biswas, enkele sleutelfiguren van Columbia University Irving Medical Center, Erasmus Medical Center in Rotterdam, de Universiteit van Campania in Italië en de Universiteit van Wisconsin.