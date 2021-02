Dubbel zoveel werkende Belgen actief op zoek naar nieuwe job

De coronacrisis laat duidelijk ook sporen na op het functioneren van werknemers. Dat blijkt uit onderzoek bij 5.005 werknemers en 671 werkgevers door arbeidsmotivatie-expert Anja Van den Broeck (KU Leuven) in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team. Het afgelopen jaar is het aantal werkende Belgen dat actief op zoek is naar een nieuwe job, verdubbeld.

Sinds de uitbraak van corona geeft een op de vijf werknemers aan zich minder goed en positief te voelen over hun werk. Bijna een op de drie ondervindt meer stress sinds de coronacrisis en een kleine een op de vijf werknemers merkt een verslechtering in de relatie met zijn collega’s en de managementstijl. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat veel Belgen met de voeten reageren en op zoek zijn naar een nieuwe werkgever.

De belangrijkste drijfveer om van job te wisselen of toch voor hun werkgever te kiezen, is loon (44 procent). Deze motivator wordt, in onzekere tijden niet onverwacht, gevolgd door werkzekerheid (42 procent), jobinhoud en werk-privébalans (beide 39 procent).

Kloof tussen wens en werkelijkheid

Ondanks het feit dat loon de grootste drijfveer is voor mensen, blijkt uit het onderzoek dat jobinhoud de beste garantie biedt voor optimaal functionerende werknemers. “Er is dus een kloof tussen de wens van werknemers en werkgevers en de werkelijkheid. De impact van een boeiende jobinhoud wordt ten onrechte onderschat”, aldus professor Anja Van den Broeck.

Slechts de helft van de werknemers vindt dat zijn job hem de kans geeft zich persoonlijk te ontwikkelen. Verder vindt ook ruim een op de drie werknemers dat hij veel nutteloze regels of procedures moet volgen. En bijna een op de vijf werknemers krijgt te maken met pestgedrag. Het onderzoek besluit dan ook dat er nog veel ruimte is voor verbetering op het vlak van jobinhoud.