Voorjaarsklassiekers doen het zonder publiek, maar met strenge maatregelen

De voorjaarsklassiekers, waaronder ook de Ronde Van Vlaanderen, zullen het voor het tweede jaar op rij zonder publiek moeten stellen. Dat bevestigde de Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter woensdag op een persconferentie.

Op 27 februari start met De Omloop het wielerseizoen van het Vlaamse voorjaar. De voorjaarsklassiekers zullen vooralsnog gewoon kunnen doorgaan, maar de wielrenners kunnen ook dit jaar niet worden aangemoedigd door het publiek. Al zeker tot en met de Ronde van Vlaanderen (op 4 april) zijn toeschouwers niet toegelaten, zei de Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter woensdag op een persconferentie.

Dat betekent dat ook randevenementen naast het parcours verboden zijn. Langs het parcours geldt een samenscholingsverbod en het is bovendien verplicht om een mondmasker te dragen vanaf één uur voor tot één uur na de wedstrijd. Ook drones zijn verboden. “Al deze maatregelen blijven zal zeker gelden tot 5 april, de dag na de Ronde van Vlaanderen”, aldus Van Cauter.

De strenge regels zijn volgens Van Cauter de enige manier om de koersen toch te laten doorgaan. “Vorig jaar hebben we al een goeie oefening gehad met de Ronde van Vlaanderen. De strenge maatregelen zijn toen heel goed nageleefd. Als we wielerfans dat ook dit jaar doen, te beginnen op 27 februari met de Omloop, krijgen we weer een fantastisch wielervoorjaar.”

Omwonenden mogen komen piepen

Ook Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, was present tijdens de persconferentie. “Eigenlijk wisten we reeds vorig jaar al dat we onze voorjaarskoersen in 2021 op dezelfde manier zouden moeten organiseren als ’Vlaanderens Mooiste’”, klonk het.

Hij bevestigt dat er op cruciale zones geen publiek mag staan, maar wie langsheen het parcours woont, mag wel eens “komen piepen.” “Weliswaar zonder het samenscholingsverbod te overtreden, en dan wel met mondmasker en met de nodige coronavoorzichtigheid”, verduidelijkt Van Den Spiegel.

Er rest de organisatoren van wielerwedstrijden geen andere keuze dan te organiseren onder deze maatregelen. Het financieel verlies zal immens zijn.

«We willen zo snel als mogelijk terug naar wat vroeger was. Dit met duizenden uitzinnige mensen langsheen het parcours. Vorig jaar zaten nog 6.000 mensen in ’t Kuipke voor de ploegenpresentatie van de Omloop Het Nieuwsblad. Volgende week zaterdag zijn dat er nul. Wij gaan dat ’kunstje’ om te organiseren zonder publiek nog één voorjaar verwezenlijken maar we kunnen dat niet blijven doen. Dat is financieel niet meer haalbaar», vervolgt Tomas Van Den Spiegel.

In Oost-Vlaanderen is er een verbod tot 5 april. De Scheldeprijs (7 april) en Brabantse Pijl (14 april) vallen later op het seizoen.

«Die maatregelen zullen wellicht ook in andere provincies doorgetrokken worden tot die datum. De coronapandemie is een steeds evoluerend gegeven. Op een bepaald moment zullen er inderdaad beslissingen genomen worden voor de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl. Daar hebben we nog even de tijd voor. Een VIP-gebeuren komt er sowieso niet voor die aangehaalde koersen. We moeten echter een kat een kat noemen, ik zie het niet zitten dat de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl wel met publiek zouden plaatsvinden», besluit Tomas Van Den Spiegel.