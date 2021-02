Lange tijd waren sportfans en spelers de enigen die de voordelen van kunstgras zagen. Gelukkig erkennen steeds meer mensen de voordelen en laten ze hun natuurgras achter voor de kunstmatige soort. De waarheid is dat natuurlijk gras gewoon niet weelderig en veerkrachtig kan blijven als het meer dan 3-4 dagen per week wordt bewandeld, laat staan ​​als het niet regelmatig wordt bewaterd en onderhouden. Als dit niet genoeg is om je te beïnvloeden, kunnen we misschien van gedachten veranderen door het feit dat kunstgras er zo goed uitziet dat het je voor de gek kan houden door te denken dat het natuurlijk is. Hier zijn enkele van de vele voordelen van kunstgras in plaats van een natuurlijk gazon in je voor- of achtertuin.



Verminder je waterverbruik.

In tegenstelling tot graszoden of natuurlijke grassen, heeft kunstgras geen water nodig om het er op zijn best uit te laten zien. Een typisch gazon heeft elk jaar vele liters water nodig voor onderhoud.



Geen meststoffen meer nodig

Men heeft de afvoer van giftige pesticiden en meststoffen geïdentificeerd als de belangrijkste oorzaak van waterverontreiniging. Door kunstgras kopen en aan te leggen, wordt de behoefte aan bijna een miljard kilo schadelijke pesticiden, meststoffen, fungiciden en herbiciden die worden gebruikt om gras te onderhouden, geëlimineerd. Dit is niet alleen geweldig voor het milieu, maar als je denkt aan je kinderen en huisdieren die spelen in je tuin vol met deze gevaarlijke chemicaliën, zie je hopelijk ook de voordelen voor je gezin.



Minder onderhoud aan je gazon

Echte, natuurlijke gazons vergen wekelijks uren aan onderhoud. Ze hebben niet alleen dagelijks water nodig, maar ze moeten ook regelmatig worden gemaaid, gewied, bemest en belucht om ervoor te zorgen dat ze er op hun best uitzien. Verwacht in de droge maanden dat je waterrekening zal stijgen, omdat je je gazon nog meer water geeft. Het spijt me je echter te moeten vertellen – zelfs bij regelmatig onderhoud kan je natuurlijke gazon niet perfect groen blijven in bepaalde klimaten.



Het is altijd groen

We krijgen ons aandeel in de droge maanden in de zomer, zeker tijdens een hittegolf die tegenwoordig meer wel dan niet plaatsvinden. Ze eisen hun tol van het natuurlijk gras. Gelukkig is kunstgras altijd groen en ziet het er fris uit – je zult nooit meer droge, dode plekken hebben die extra liefde en tijd nodig hebben om in te groeien en er weer groen uit te zien. Tegenwoordig is kunstgras verkrijgbaar in alle soorten meslengtes, kleuren en texturen, zodat het voor de meeste mensen gemakkelijk is om te denken dat je gazon natuurlijk is. Je kunt zelfs bonte sprieten krijgen die er net echt uitzien.



Beter om op te spelen

Als je een actief gezin hebt dat graag tijd buiten doorbrengt en in de tuin speelt, is kunstgras perfect voor jou. Voetballen stuiteren niet alleen beter op gras, maar er wordt nooit modder in je huis verspreid, geen vervelende beestjes die in je gras graven en het opeten, geen jeukende huid door grasallergieën. Om je gezin actief en gezond te houden, is het aanleggen van kunstgras de juiste keuze.