Rihanna poseert halfnaakt op Instagram, maar het zijn haar juwelen die de aandacht trekken: “Respectloos”

Een halfnaakt kiekje van Rihanna doet heel wat stof opwaaien op sociale media. Hoewel de zangeres letterlijk weinig om het lijf heeft, focussen enkele volgers vooral op wat ze wél draagt: haar juwelen. En die stuitten sommigen tegen de borst.

Terwijl fans al geruime tijd smachten naar de negende plaat van Rihanna, lijkt de 32-jarige popzangeres recent vooral bezig te zijn met haar modeprojecten, waaronder haar succesvolle cosmeticamerk Fenty Beauty. Ook een lingerielijn behoort tot haar zakelijke portefeuille, en die wilde de ster uit Barbados door een weinig verhullend kiekje op sociale media nog eens onder de aandacht brengen.

Op de foto, die sinds maandagavond al bijna 10 miljoen keer werd geliket, poseert de zangeres in niets meer dan een satijnen boxershort. Een verkooptruc die werkt, want de lavendelkleurige short was in no-time uitverkocht op de website van Savage X Fenty. Maar ook andere elementen van Rihanna’s outfit trekken de aandacht. Naast de boxershort draagt RiRi ook enkele opzichtige juwelen, waaronder een ketting van Ganesh, de Hindoe-godheid met olifantenhoofd.

En dat stuit enkele hindoes tegen de borst. Ze vinden de ketting een vorm van culturele toe-eigening (‘cultural appropriation’). Dat is een term die vaak geuit wordt als kritiek wanneer leden van een dominante cultuur het culturele erfgoed van minderheden overnemen. “Onze cultuur is niet jouw kostuum”, leest een populaire reactie op Instagram. Ook vinden Indiase volgers de seksuele tint van de foto ongepast voor de heilige beeltenis van Ganesh. “Kunnen we stoppen met het seksualiseren van religie voor aandacht?”, vraagt iemand.

Indiase politici springen mee op de kar

De reacties kunnen op heel wat bijval rekenen, en ook enkele Indiase politici is de controverse niet ontgaan. Enkele weken geleden mengde RiRi zich al in de Indiase politiek door haar steun te betuigen aan de massale boerenprotesten die momenteel aan de gang zijn in het land, wat de Indiase regering meteen veroordeelde. De hetze ronde de “respectloze” sieraden was voor sommige politici dan ook een uitgelezen kans om de zangeres in diskrediet te brengen. “Dit laat zien hoe #Rihanna geen begrip of respect heeft voor de Indiase cultuur, traditie en onze problemen hier. Hopelijk zullen (oppositiepoliticus) @RahulGandhi en andere congresleiders nu tenminste geen hulp meer van haar nemen”, tweette Ram Kadam, lid van de Indiase regeringspartij Bharatiya Janata Party (BJP).

Niet eerste incident

Het is tevens niet de eerste keer dat de ‘Umbrella’-zangeres wordt beschuldigd van culturele toe-eigening. In 2019 belandde ze in een sociale media-storm toen ze in traditionele Chinese kledij en sieraden poseerde voor de cover van Harper’s Bazaar China. In oktober vorig jaar haalde ze ook de woede van moslims op de hals toen een lingerieshow van haar Savage x Fenty muziek speelde waarin enkele heilige islamitische verzen te horen waren.