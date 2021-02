De vijf leukste online activiteiten in tijden van corona

Nu we al meer dan een jaar in lockdown zijn door het coronavirus, worden we steeds creatiever in het spenderen van onze tijd. Dit geldt ook voor het internet, waar er eindeloze manieren bestaan om de verveling tegen te gaan. Speciaal voor jou zochten wij de vijf beste online activiteiten uit om je zoet te houden tijdens deze lockdown!

1. Speel Old-school games

Games spelen op je smartphone klinkt heel oubollig, maar door de lockdown is het nu weer in. Je kunt duizenden verschillende soorten games online met en tegen je vrienden spelen. Games zoals Among Us, Draw Something and Cards Against Humanity horen bij de meest populaire. Deze spelletjes bieden je de mogelijkheid om coronaproof te socializen.

2. Virtueel mediteren

Mediteren is helemaal in nu, en de applicaties laten niet op zich wachten. Live-streaming content op YouTube, meditatie apps en virtuele therapie worden elke dag door duizenden bekeken. Er zijn dus genoeg middelen om je geest en lichaam tot rust te brengen. Misschien iets voor jou?

3. Volg gratis cursussen van verschillende topuniversiteiten

Platformen zoals Coursera en EdX bieden verschillende gratis cursussen aan om je kennis bij te schaven. Er bestaan meer dan honderden cursussen over verschillende onderwerpen, rechtstreeks van topuniversiteiten zoals Harvard en Yale.

4. Online movie night

Door de coronamaatregelen is het helaas verboden om fysieke bijeenkomsten te houden, maar niet getreurd. Twoseven is de perfecte manier om verbonden te blijven met je vrienden en familie. Via deze extensie kun je samen tegelijkertijd dezelfde film kijken, en dat met zoveel mensen als je maar wil<; Door de webcam en live-reactie lijkt het net alsof jullie écht bij elkaar zijn.

5. Schilderen met Bob Ross

Bob Ross: wie kent hem niet? In zijn 90s tv-show ‘The Joy of Painting’ toverde hij prachtige schilderijen op het doek en bracht zijn zachte stem je in een trance. Bob Ross is al meer dan 25 jaar dood, maar door de coronacrisis is hij populairder dan ooit tevoren. Via deze link kun je al zijn afleveringen bekijken op YouTube. Haal je verfborstels alvast maar uit de kast.