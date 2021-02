DIT zal binnenkort wellicht de eerste versoepeling zijn

Daar de cijfers in de goede richting evolueren, mogen we stilaan aan versoepelingen beginnen denken. Marc Van Ranst voorspelt op welke termijn we welke versoepelingen eerst zullen krijgen.

Aan de vooropgestelde 75 ziekenhuisopnames en 800 besmettingen per dag zitten we nog niet, maar we zijn wel op de goede weg. In een interview met Het Laatste Nieuws geeft Marc Van Ranst mee dat die drempels niet in steen gebeiteld zijn en we misschien al eerder aan versoepelingen mogen denken.

Met meer mensen buiten afspreken

Maar welke versoepelingen zullen er als eerste doorgevoerd worden? “In eerste instantie zullen er meer mensen dan de huidige vier elkaar buiten kunnen ontmoeten. Het openen van de horeca is dan weer een andere beslissing. Het is nog niet echt terrasjesweer op dit moment, denk ik, maar dat komt er wel. Binnen een paar weken zal de horeca heus wel heropend worden. Het goeie moment daarvoor kiezen gaat een belangrijke beslissing zijn”, aldus Van Ranst.

Meer mensen vaccineren

De viroloog benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. “Wanneer je immuniteit in een bevolking wil hebben, is dat makkelijker met een vaccin dat 95 procent beschermt dan wanneer dat misschien maar voor 60 of 70 procent werkt tegen bepaalde stammen. Dat kan je voor een deel oplossen door meer mensen te vaccineren. Een groot deel van de bevolking begrijpt dat en gaat zich ook laten vaccineren. Die 90 procent wordt natuurlijk zeer moeilijk om te behalen, maar we kunnen alleen maar blijven uitleggen dat dat belangrijk is”, klinkt het.