Dit zijn de vijf mooiste wandelroutes in Vlaanderen

Geen idee wat je kan doen tijdens het mooie weer komend weekend? Trek je wandelschoenen dan eens aan en geniet van de mooiste wandelroutes in Vlaanderen. Bewandel de paden en ervaar de prachtige natuur zoals nooit tevoren.

Bewandel het Zwin

Het Zwin is een van de bekendste natuurgebieden van Vlaanderen. De Zwinwandelroute is 12 kilometer aan diverse natuurgebieden in Knokke-Heist. Struin door het Koningsbos en verken de Hazegraspolder. West-Vlaamse schoonheid ervaar je tijdens het bewonderen van het uitzicht over de Zwinvlakte.

De Blankaart in Diksmuide

Het waterrijke gebied van de Blankaart trekt al jaren verschillende watervogels aan. De laaggelegen weiden en hooilanden vormen de basis voor de 10 kilometer lange Blankaartwandelroute. Het centrum van het natuurgebied is enkel over het water toegankelijk. Laat je meevoeren in een fluisterboot door het moeras heen om de natuur te bewonderen.

Havens in Antwerpen

Een wandeling door de Antwerpse haven? Dan ben je bij de Opstalvallei aan het juiste adres. Dit gebied is een verborgen stukje natuur tussen Berendrecht en de haven. Bezoek de oudste dijken in Vlaanderen langs het 7 kilometer lange wandelpad. Die start in het Reigersbos, waar je een paar reigers kunt zien.

Back in time in de Voerstreek

De tijd is gestopt in de Voerstreek. Hier bewonder je de pittoreske boerderijen en nostalgische huizen. De Voerstreek is ook de dunst bevolkte regio van Vlaanderen. De Bronnenwandeling van 8 kilometer toont je de mooiste uitgestreken velden, kastelen en bossen in Limburg.

Het Kravaalbos in het Pajottenland

Het Kravaalbos ligt in de buurt van Aalst en Opwijk en dit gebied maakt deel uit van het eeuwenoude Koolwoud. Hiertoe behoren ook het Hallerbos en het Zoniënwoud. Laat je verrassen door de vele bronnen en beekjes. Tijdens de herfst maak je zelfs kans om een rode eenhoorn te spotten.