BIZAR. Moeder en dochter liggen 17 jaar in de clinch om merk van cola (video)

De pareltjes op televisie vind je vaker in non-fictie dan fictie. Zo had je gisteravond in het Nederlandse programma ‘Het Familiediner’ de kans om kennis te maken met een even koppige moeder als dochter, die elkaar zeventien jaar lang niet zagen vanwege cola van het verkeerde merk.

Het recept van ‘Het Familiediner’ is al jarenlang hetzelfde: presentator Bert Van Leeuwen onderzoekt familieruzies, die vaak om de kleinste dingen startten. Hij gaat langs de betrokkenen en probeert ze bij elkaar te brengen middels een diner op neutraal terrein. Daar volgt het spannende moment: stappen de koppige familieleden uit de limousine of niet?

17 jaar ruzie om ‘eigen merk’ cola

De oorzaak van een ruzie in ‘Het Familiediner’ is meestal een futiliteit, gevolgd door koppigheid en een gebrek aan communicatie. Maar of er in de achttienjarige geschiedenis van het programma zo lang geen contact is geweest vanwege zoiets kleins? Dat is nauwelijks voor te stellen. Colaliefhebber Janny zag haar dochter Jolanda zeventien jaar lang niet. In plaats van échte cola kreeg ze tijdens de verjaardag van haar dochter ‘eigen merk’. En weg was de band die moeder en dochter in het leven daarvoor hadden opgebouwd.

Colakenners

Dus toog Bert van Leeuwen naar beide dames, om ze aan het voorval uit 2004 te herinneren met een colatest. Zowel moeder als dochter kregen drie soorten cola te proeven. Beide dames wisten feilloos de kindercola, merkcola en het ‘eigen merk’ van elkaar te onderscheiden. Echte kenners dus, wat de aard van de ruzie toch iets begrijpelijker maakt. Naar aanleiding van de frisdrankruzie werd door de man van Jolanda ook nog eens vanuit het niets een theekastje opgehaald, en toen was het zeventien jaar lang stil.