Zo kan je drie keer goed genieten van het (prille) lenteweer

Vanaf aankomende zondag wordt het zonnig en rond de 17 graden in België. Dat is heel wat anders dan die snijdende kou van de afgelopen weken. Stop je wollen handschoenen en je dikke sjaal in de kast en pak je kans om alvast te proeven van het prille lenteweer. Dit zijn drie goede opties:

Outdoor escape room

In Fort Steendorp word jij uitgedaagd om de wereld te redden! Normaal word je binnen ergens opgesloten in een escape room en moet je zien te ontsnappen. In tijden van corona is dat moeilijker, dus riep TeemVR een outdoor escape room in het leven.

Nee, de ervaring in Fort Steendorp is niet zomaar een wandeling. Gewapend met een tas vol attributen probeer je verschillende breinbrekende opdrachten te vervullen om uiteindelijk te kunnen ontsnappen. Niet alleen kinderen vermaken zich hier eindeloos, ook volwassenen beleven hier de dag van hun leven!

Reserveer jouw ticket op www.teemvr.be

2. Leef je uit op wieltjes

Zin in iets sportiefs? Probeer een rolschaatsroute. De app ‘RouteYou’ biedt verschillende ‘wieltjesvriendelijke’ routes aan door heel Vlaanderen. Er is voor iedereen wat wils, want de routes gaan van 5 tot 99 kilometer lang.

Download de app via www.routeyou.com

3. Picknicken in de pure natuur

Van een wandeling kun je best veel trek krijgen. Spreid je picknickdekentje neer in de pure natuur en geniet! Ontdek ‘Grenspark Kalmthoutse Heide’ waar je eindeloos wordt verwonderd door een zeer divers landschap. Het natuurgebied dat we delen met onze noorderburen geeft je het gevoel dat je in een sprookje bent beland. Het is één van de oudste en grootste natuurreservaten van Vlaanderen, waardoor er ruimte genoeg is om je aan de anderhalvemeterregel te houden. Pas wel op dat je smos kaas niet wordt gepikt door een grazende Gallowaykoe.