Dit zijn de unieke voordelen van de combi-stoomoven

De techniek van het stomen is al eeuwen oud, maar de stoomoven lijkt steeds meer aan populariteit te winnen. En toch geniet de stoomoven (nog) niet dezelfde bekendheid als een conventionele oven of combimagnetron. De combi-stoomoven van Miele beschikt daarenboven nog over tal van andere functies, waarmee koken voortaan kinderspel is. Hoog tijd voor een kennismaking.

De stoomoven is een keukentrend van de laatste jaren, maar vergis je niet: het is gebaseerd op een eeuwenoud principe. Duizenden jaren geleden gebruikten de Chinezen al stoomtechnieken voor het bereiden van hun voedsel. Maar waarom waren de oude Chinezen zo geïnteresseerd in stoomovens? Wel, het grootste voordeel is dat je veel gezonder jouw voedsel kunt bereiden. Door stomen komt het eten niet in aanraking met water, omdat dit wordt verhit en verdampt. Hierdoor blijven de mineralen en vitaminen beter bewaard en blijft de vorm en kleur van het eten beter intact. De maaltijd zal daardoor ook beter smaken. Het stomen resulteert in mals vlees en groenten met een heerlijke ‘bite’. Bovendien zal een maaltijd nooit de vervelende neiging hebben om over te koken of aan te branden, zodat zelfs de meest onhandige keukenknoeier een heerlijke maaltijd op tafel kan toveren. En – niet onbelangrijk: je staat geruster in de keuken, want het brandgevaar is tot een minimum herleid. Tegelijkertijd krijgen vervelende geurtjes bij het bereiden van bepaalde etenswaren op deze manier geen kans.

Dus, in een notendop:

• Mineralen en vitaminen blijven beter bewaard

• Je eten smaakt beter

• Maaltijden branden niet aan en koken niet over

COMBI-OVENS

Voor wie meer wil dan enkel stomen, zijn de combi-toestellen van Miele een aanrader. Deze twee-in-één ovens combineren de functies van een gewone oven met deze van een microgolfoven of met de troeven van een stoom-oven. Bovendien kunnen die functies bij ovens die met stoom werken gelijktijdig gecombineerd worden, hetgeen tijdswinst oplevert. Bij het braden van gevogelte met de hete lucht-functie kan je bijvoorbeeld stoom toevoegen. Knapperig langs buiten en mals vanbinnen is dan het resultaat. Daarnaast beschikt de combi-stoomoven over unieke features zoals TasteControl, waarmee de ovenruimte na het bereidingsproces 100 graden afgekoeld wordt. Zo garen gerechten in de oven niet ongewild door, maar worden ze wel warm gehouden. Met TasteControl houd je het gerecht

ook gemakkelijk op serveertemperatuur en blijft de bereidingsgraad van je gerechten naar wens behouden, ook wanneer je niet aanwezig bent om het bereide eten uit de oven te halen. Daarnaast werd bij de nieuwe generation 7000 toestellen de feature MotionReact geïntroduceerd. Zonder op een knop te drukken of je apparaat aan te raken, kan je je oven besturen. De ovenruimte licht op of het display gaat aan wanneer je de oven benadert. Ook signaalgeluiden die het einde van een bereidingsproces aangeven,

kunnen door toenadering worden uitgezet: bevorderlijk voor het gebruiksgemak. Ten slotte beschikken de combi-stoomovens van Miele over Automatische Menu Koken, voor een complete maaltijd. Met het automatisch menukoken kan je tot drie verschillende levensmiddelen tegelijkertijd samen stomen – Vis of vlees, aardappelen en groenten. Temperatuur, bereidingstijd en volgorde worden door het toestel bepaald. Het enige dat je moet doen, is het eten op het aangegeven tijdstip en in de aangegeven volgorde in de stoomoven zetten. Zo vervangt één stap in het bereidingsproces wel drie tot vier andere stappen, waardoor je tijd wint

én minder stress hebt in de keuken. Efficiëntie troef dus.

Verdubbel het gebruiksgemak, verminder de stress en vergroot het plezier in de keuken, en dat alles terwijl je minder tijd moet investeren in het bereidingsproces. Je kookkunsten verdienen de beste partner. Geniet bovendien tijdens de batibouw periode van uitzonderlijke kortingen.

