Voor het eerst besmettingen met Braziliaanse variant in ons land

In ons land zijn voor het eerste vier besmettingen vastgesteld met de Braziliaanse variant P.1 van het coronavirus. Dat nieuws werd aan Belga bevestigd door professor Guy Baele van het Rega-instituut (KU Leuven). De nieuwe variant baart zorgen omdat die, net zoals de Zuid-Afrikaanse variant, besmettelijker zou zijn en minder gevoelig lijkt voor antistoffen.

Volgens professor Guy Baele werd een besmetting vastgesteld bij een 57-jarige man uit Seraing, in de provincie Luik. De man had niet gereisd, maar opvallend is dat er wel genetische verwantschap is aan een andere besmetting uit Marseille. Volgens Baele ontbreken er dan ook nog verschillende stukjes in de puzzel, die verder moeten worden onderzocht.

Ook in de omgeving van Brussel werden drie gevallen vastgesteld. Bij een geval gaat het om iemand die contact had met een persoon die in december nog in Brazilië was geweest.

Het staal in Seraing werd per toeval ontdekt door de universiteit van Luik, waar willekeurig steekproeven worden uitgevoerd op stalen. Het is dus nog onduidelijk of er nog meer besmettingen zijn met de nieuwe variant van het virus. Het vermoeden is echter dat er wel meer positieve gevallen in ons land zijn.

Besmettelijker en resistent

De Braziliaanse variant P.1 wekt ongerustheid op omdat hij besmettelijker zou zijn en in het slechtste geval misschien zelfs ongevoelig is voor opgebouwde immuniteit. “Er zijn nog niet veel data bekend over de variant, maar hij valt in de categorie van de Zuid-Afrikaanse variant”, aldus Baele. “Het baart zorgen dat vaccins tegen deze varianten minder zouden werken, maar dat valt nog af te wachten.”