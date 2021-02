Vijf dingen die je beter niet in de vaatwasser doet

De vaatwasser. Het is misschien wel één van de meest tijdbesparende machines in huis, maar ook die waarover het vaakst discussies ontstaan. Niet iedereen heeft immers dezelfde manier van inladen en je partner vindt het misschien wat minder noodzakelijk om de vaat meteen uit te ruimen wanneer de afwasmachine klaar is.

Hoe onnozel het ook mag klinken, dat kan al eens voor ruzie zorgen. Maar wist je dat ook wàt je in de vaatwasser zet ertoe doet? Niet alles is namelijk geschikt voor zo’n intensieve schoonmaakbeurt. Dit zijn alvast vijf dingen die je beter met de hand afwast, hoe vervelend dat klusje ook is.

Vijf no-go’s in de afwasmachine