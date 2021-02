Nederlandse rechtbank oordeelt dat avondklok per direct moet worden opgeheven, staat vraagt uitstel

De avondklok in Nederland moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid.

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een rgering in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met het parlement. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie “zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak”.

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag, de rechter die uitspraak doet in spoedeisende burgerlijke zaken, maakt de avondklok “een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer”. Bovendien beperkt de regel “onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging”.

Quid boetes?

“De rechter heeft overwogen dat er sprake is van een pandemie, van een virus dat muteert, van grote druk op de zorg. Het is een tijd van grote zorg en moeilijke beslissingen. Maar juist ingrijpende maatregelen als de avondklok moeten op een goede wet gebaseerd zijn”, aldus de rechtbank in Den Haag nog.

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.

“Feest in de straten”

Willem Engel, de woordvoerder van protestgroep Viruswaarheid, verwacht vanavond heel veel feestende mensen. “Dat wordt een feestje vanavond”, zei Engel na de overwinning in de zaak, die hij met de protestgroep had aangespannen, in het programma ’1 op 1’ op NPO Radio 1. “Ik ben heel blij en opgelucht dat er in Nederland nog iets als rechtspraak bestaat.”

“De avondklok is er nu per direct af. Ik verwacht nog wel dat het door het regime bestreden zal worden. Maar we staan sterk en ik verwacht dat ze in hoger beroep kansloos zijn. Of het moet gaan zoals in Tsjechië, waar de premier als in een dictatuur de lockdown heeft gehandhaafd. Dat kan maar dat zou een escalerende keuze zijn”, stelt Engel.

Nederlandse staat vraagt uitstel

De Nederlandse overheid wil dat de avondklok gehandhaafd blijft tot er een hoger beroep over de zaak is geweest. De Nederlandse staat heeft daarom aan het gerechtshof gevraagd de uitspraak van de rechter over het opheffen van de avondklok te schorsen in afwachting daarvan. Het hof in Den Haag buigt zich om 16 uur over dit zogeheten schorsingsincident.