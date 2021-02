K3-audities nemen sociale media over (video’s)

Op sociale media is een K3-bom ontploft omdat potentiële K3-groepsleden zich massaal aanmelden. Sinds Klaasje bekend maakte de groep te verlaten, schieten de auditievideos op Twitter, Instagram en TikTok als paddenstoelen uit de grond.

Niet alleen blonde vrouwen zijn trouwens geïnteresseerd in een plekje in de meidengroep. De opkomst is zeer divers en ook veel mannen laten van zich horen. Een kwart van de opkomst is man, laat Studio 100 weten.

De K3-auditievideos zijn op sociale media te vinden: