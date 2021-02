Krijgen we een normale festivalzomer? Baas van Werchter denkt alvast van wel

Rock Werchter zal dit jaar doorgaan op de manier zoals we het kennen. Dat heeft Herman Schueremans, de organisator van het festival, verteld in een panelgesprek over de economische gevolgen van de coronacrisis.

Het festival vindt normaal plaats van 1 tot 4 juli 2021. Kort geleden leek dit haalbaar, omdat een groot deel van de bevolking al gevaccineerd zou zijn. Dat vaccinatieplan lijkt niet meer helemaal waterdicht, maar toch houdt Schueremans de moed erin. “Wij hebben nog steeds ambitie om een festival op volledige capaciteit te organiseren in 2021”, vertelt hij. Dat zou betekenen dat we weer samenkomen met 90.000 mensen, zoals in de vorige editie (2019) het geval was.

Aanpassingen

De organisator geeft aan dat een verschuiving van de datum nog niet het geval is, maar dat ze er wel voor openstaan. “Als het zou betekenen dat we moeten schuiven naar twee maanden later, zodat meer mensen zijn ingeënt, zullen we dat bekijken”, duidt Schueremans.