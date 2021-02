BIZAR. Door regelmatig met je kat te spelen red je vogels

Katten mogen dan wel zalige huisdieren zijn, wanneer ze niet met jou in de zetel liggen te krioelen, zijn het ook genadeloze moordmachines. De gemiddelde Minoes zou elke week zo’n twee kleine zoogdieren en vogels doden. Niet niks dus, maar als baasje kan je ervoor zorgen dat er minder slachtoffers vallen.

Dat is althans de conclusie van een nieuwe studie van wetenschappers van de universiteit van Exeter in Groot-Brittannië. Om tot dat oordeel te komen, volgden de onderzoekers 12 weken lang 355 katten, verspreid over 219 gezinnen.

Voeding en spel

Uit de analyse van de resultaten bleek dat baasjes twee dingen kunnen doen om hun kat in toom te houden. Ten eerste is het belangrijk om elke dag vijf à tien minuten met je viervoeter te spelen, want daardoor vangen ze tot een kwart minder prooien. Ten tweede besteed je maar beter aandacht aan het voer van je kat. Dat kan de moorddadigheid van je poes met 36% inperken. Concreet zijn het brokjes met vleeseiwitten (en dus geen vegetarische vervangers) die ervoor zorgen dat poeslief minder gaat jagen. Overtuigde vegetariërs en veganisten staan dus voor een moeilijke keuze: of voeding kopen met vlees erin, of accepteren dat je kat meer kleine zoogdieren en vogels doodt.