Vrouwen die Bart De Pauw beschuldigen, krijgen steun: “We willen niet langer zwijgen”

Verschillende mensen uit de acteurswereld steunen in een open brief de dertien vrouwen die een klacht hebben ingediend tegen Bart De Pauw wegens grensoverschrijdend gedrag. “Het kan niet zijn dat wanneer je een grens aangeeft, je niet ernstig wordt genomen, dat je meteen als ongeloofwaardig wordt neergezet en wordt uitgescholden door wie maar wil”, klinkt het.

Onder de hashtag #streepinhetzand worden de dertien vrouwen uit de zaak-Bart De Pauw gesteund door collega’s. Het gaat om Vlaamse acteurs en actrices, onder wie Griet Dobbelaere, Ans Van den Eede, Wannes Gyselinck en Dominique Collet. Ze laten hun stem horen omdat ze het beu zijn dat de vrouwen zoveel bagger over zich heen krijgen.

De zaak-Bart De Pauw wordt de laatste tijd weer hevig bediscussieerd, mede door een ‘Telefacts’-reportage waarin de vrouw van Bart De Pauw, Ines De Vos, voor het eerst reageerde op de heisa. Ook Delphine Lecompte was eerder al openlijk van mening dat Bart De Pauw “buitenproportioneel gestraft wordt”. Daarentegen liet Aster Nzeyimana, de vriend van Lize Feryn – een van de klaagsters – zich kritisch uit over de manier waarop ‘Telefacts’ de feiten weergaf.

Hieronder kan je de volledige open brief lezen.

“Dit is geen brief met een mening over een lopende rechtszaak, maar een warme steunbetuiging van collega’s aan collega’s.

Over lopende rechtszaken praten we beter met voorzichtigheid en nuance. Enkel betrokkenen weten wat er is gebeurd. Enkel de rechtbank oordeelt.

Wat wel van belang is voor ons, is de manier waarop we erover praten.

Het zegt iets over wie we zijn en waar we voor staan. Na de bagger die de laatste weken over onze collega’s is uitgekieperd, willen we dan ook onze stem laten horen.

Dertien vrouwen hebben besloten een streep in het zand te trekken. Tot hier en niet verder.

Zij, en zij alleen, kunnen beslissen of en wanneer hun grenzen werden overschreden.

Wat volgde was een ongeziene golf aan ongepaste, kwetsende en vernederende reacties.

Dat het golddiggers zijn en aandachtshoeren.

Dat ze enkel aandacht willen en bloed ruiken.

Dat ze overdrijven, manipulatief, leugenachtig en bovendien hysterisch zijn.

Deze reacties vertellen ons meer dan we willen horen. Deze reacties zitten ingebakken in onze cultuur waarin het normaal is dat grenzen van vrouwen worden geminimaliseerd, genegeerd en overschreden. Dit gebeurt voortdurend en dit kunnen we niet aanvaarden.

Mensen die aan een alarmbel trekken, verdienen onze steun. Het kan niet zijn dat wanneer je een grens aangeeft, je niet ernstig wordt genomen, dat je meteen als ongeloofwaardig wordt neergezet en wordt uitgescholden door wie maar wil. Dat is onverdedigbaar en wij voelen mee met de niet te onderschatten impact die deze storm van laaghartige en grove reacties via alle bestaande media heeft op de levens van deze vrouwen én op hun gezin, hun welzijn, hun carrière, hun geloofwaardigheid en hun menselijkheid.

We zijn verontwaardigd en diep geraakt en daarom willen we niet langer zwijgen; omdat zij de moed hebben gehad te spreken. Omdat zij de moed hebben gehad om aan te klagen en een grens te trekken.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die in de toekomst overweegt om zelf een streep in het zand te trekken, of wie twijfelt om zelf een klacht in te dienen, zich de moed niet laat ontnemen. We willen een andere toekomst: voor onze dochters en zonen, voor iedere andere persoon en voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin er wordt geluisterd naar wie de moed heeft te spreken.

Met deze brief willen we de stilte doorbreken vanuit de sector en onze steun betuigen aan onze betrokken collega’s.

Samen met veel anderen.”