Meisje zonder armen maakt droom waar als ballerina (video)

De Braziliaanse Vítoria Bueno is een echte bron van inspiratie geworden. Het 16-jaar oude meisje is geboren zonder armen, maar laat zich daardoor niet tegen houden. Haar droom werd werkelijkheid, want ze danst inmiddels de sterren van de hemel als ballerina, zo meldt CNN.

Vítoria is geboren zonder armen, maar met een passie voor dansen, zo omschrijft ze zelf. De tiener besloot deze passie om te zetten in een droom en die droom heeft ze inmiddels waargemaakt. Vlakbij São Paulo gaat de 16-jarige namelijk naar de balletacademie. Ze hoopt met haar verhaal anderen te kunnen inspireren.

“Armen zijn slechts een detail”

“Voor mij zijn mijn armen slechts een detail”, stelt Vítoria. “Ik dans en ik volg mijn bewegingen met mijn ogen alsof mijn armen er wel zijn. Het is niet moeilijk. Ik heb niet het gevoel dat ik ze echt nodig heb.”

Ook naast haar passie voor ballet leeft Vítoria voluit. Ze helpt met boodschappen doen en maakt andere danseressen op. Hiervoor gebruikt ze haar voeten.

Rolmodel

Hoewel het nu erg goed met haar gaat, maakte Vítoria’s moeder zich in het begin wel zorgen als ze haar dochter afzette bij de balletacademie. Ze was bang dat Vítoria er niet bij zou horen.

“Ze ging weleens buiten een stukje lopen en dan kwamen er mensen naar haar toe die de mouwen van haar shirt omhoog trokken. Ze wilden zien hoe het eruit zag”, stelt Vanda Bueno, de moeder van Vítoria. “Dat deed me pijn. Haar beperking was beangstigend, maar het deed me lang niet zoveel pijn als de houding van andere mensen.”

Met ruim 150.000 volgers op Instagram is Vítoria blij dat ze een rolmodel voor anderen kan zijn. “Voor mensen met een beperking werkt het heel bemoedigend om mij te zien dansen. Ze zien dat hun beperking slechts een detail is. We zijn zoveel meer dan onze beperkingen en we kunnen allemaal onze dromen najagen.”

