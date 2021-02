Hoge Gezondheidsraad onderstreept belang van goed ventileren van binnenruimtes

In een nieuw advies onderstreept de Hoge Gezondheidsraad het belang van het goed ventileren van binnenruimtes. Het wetenschappelijk adviesorgaan beklemtoont dat een goede ventilatie cruciaal is, zeker nu er besmettelijkere varianten van het coronavirus de ronde doen. Dat valt te lezen in een persbericht.

De Hoge Gezondheidsraad stipt aan dat, in tegenstelling tot zijn eerste advies uit mei vorig jaar, het belang van aerosolen in de verspreiding van het coronavirus niet langer betwist wordt. Wanneer iemand langere tijd in een slecht geventileerde ruimte verblijft met een besmet persoon verhoogt dat de kans om besmet te raken aanzienlijk, zelfs wanneer de fysieke afstand gerespecteerd wordt.

CO2-gehalte

Daarom is volgens de Hoge Gezondheidsraad binnen, naast het dragen van een mondmasker, ook een goede ventilatie cruciaal. Volgens het adviesorgaan ligt het CO2-gehalte in een gesloten ruimte best zo laag mogelijk, met een bovengrens van 800 ppm. Indien dat cijfer hoger ligt, dient de ventilatie verhoogd te worden of het aantal aanwezigen teruggeschroefd te worden.

Filtratiesysteem

De raad onderstreept wel dat het onmogelijk is om een ventilatiewaarde voor te schrijven waarbij het risico op besmetting onbestaande is. Zelfs de beste ventilatie kan geen bescherming bieden tegen besmetting door nauw contact”, klinkt het.

Ventileren gebeurt best met mechanische ventilatiesystemen, maar kan ook door ramen open te zetten – bij voorkeur tegenover elkaar. Wanneer recirculatie van de lucht niet kan worden uitgeschakeld of bij ruimtes met een risico op hoge virusbelasting, raadt de Gezondheidsraad aan om bijkomende filtratiesystemen te plaatsen.