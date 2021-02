Grootste VALORANT-toernooi ter wereld komt naar België

Student? Gamer? In Red Bull Campus Clutch – het grootste VALORANT-toernooi ter wereld voor studenten – kan je de eer van jouw hogeschool of universiteit verdedigen met een stevig potje gamen. Inschrijven kan vanaf nu!

De tijd waarin gamen enkel voor kinderen en tieners was weggelegd, is voorbij. Gamers krijgen intussen dezelfde fiscale voordelen als (top)sporters. Eerder deze maand sloegen KRC Genk en Hogeschool PXL zelfs de handen in elkaar voor een opleiding competitief gamen. Toernooien lokken tienduizenden toeschouwers die komen kijken hoe wereldbekende teams elkaar te lijf gaan, met duizelingwekkende prijzenpotten als inzet.

Red Bull Campus Clutch

Red Bull Campus Clutch haalt e-sports nu ook naar België met het grootste VALORANT-toernooi voor studenten. De studenten aan Belgische hogescholen en universiteiten zullen het kunnen opnemen tegen teams uit meer dan 50 landen.

De game van dienst is VALORANT, een relatief nieuwe first person shooter van ontwikkelaar Riot (bekend van League Of Legends). In teams van vijf moet je een bom planten of net voorkomen dat er een ontploft. Focus en tactiek zijn onmisbaar voor het spel. Gamers mogen niet zomaar in het rond schieten, maar als team de rollen verdelen en goed samenwerken.

Foto Red Bull Content Pool

Campussen als Hogeschool PXL, Universiteit Gent, UC Leuven-Limburg en de scholengroep ASL (waar onder meer de Universiteit van Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool onder vallen) zijn alvast erg enthousiast over het initiatief voor hun studenten. De meeste hebben trouwens al eigen e-sports teams. “Gamen maakt het connecteren van Europese hogescholen en universiteiten veel toegankelijker en makkelijker. Toernooien voor studenten zijn bijgevolg echt up and coming”, weet Alexander Dumon van PXL Esports. “Red Bull Campus Clutch is een fantastisch voorbeeld. In België zelf krijg je niet veel kansen om op Europees of wereldniveau te spelen, dus dit is een unieke kans voor ons team PXL Esports.”

Voor elk niveau

Foto Red Bull Content Pool

Inschrijven moet als team van vijf, kan vanaf 18 jaar én moet als student aan een Belgische hogeschool of universiteit. Als winnaar van de Belgische finale maak je kans op een unieke gaming hub voor je school en krijg je dat gegeerde ticket naar de wereldfinale van Red Bull Campus Clutch. Daar is de inzet niet alleen onze Belgische naam en faam, maar ook een prijzenpot van 20.000 euro.

De Belgische qualifiers vinden plaats op 12 en 16 maart en 2 en 29 april.