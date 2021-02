Binnenkort kan iedereen gratis naar het toilet in Brusselse cafés

Doelloos door de stad struinen, winkel in, winkel uit en een omweg door het park: het lijkt intussen wel héél lang geleden. Tegenwoordig zit zo’n plezieruitje er door corona eigenlijk niet meer in. Na een tijdje roept Moeder Natuur en moet je onverbiddelijk naar huis.

De cafés en restaurants zijn momenteel namelijk niet open en dat betekent ook dat je niet zomaar naar het toilet kan als de nood het hoogst is. En zelfs voor de hele coronacrisis zaten we soms in een moeilijk parket. Ja, we moesten naar het toilet, maar nee, we hadden (nog) geen zin om iets te gaan drinken zodat we de wc van het café in kwestie konden gebruiken. Natuurlijk kon je altijd doen alsof je een klant was en stiekem naar binnen glippen, maar dat is en blijft toch nogal taboe.

Premie

Binnenkort komt er eindelijk een einde aan dat vervelende dilemma. Stad Brussel lanceert namelijk een campagne waarbij commerçanten (op dit moment voornamelijk winkels, maar nadien ook cafés en restaurants) worden aangespoord om hun toiletten gratis ter beschikking te stellen van het publiek. Het is dus niet nodig om iets te kopen of iets te consumeren. In ruil krijgen ze daarvoor een premie om het gebruik en de schoonmaak van hun toiletten te bekostigen. Klanten kunnen de deelnemende zaken vervolgens herkennen aan de stickers die ter beschikking worden gesteld. Voor meer info over de actie kan je terecht op de site.